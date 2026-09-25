Más adhesiones a la concentración de apoyo a la Cruz Roja de esta tarde en Ferrol

Cruz Roja pintadas Jorge Meis

Organizaciones políticas y asociaciones de diversa índole anunciaron este jueves su participación en la concentración que esta tarde, a las 19.30 horas, tendrá lugar frente a la sede de la delegación comarcal de la Cruz Roja, en la calle Dolores, para apoyar a la ONG que el pasado martes fue objeto de pintadas racistas, tanto en su fachada como en uno de los vehículos que les permite desarrollar su actividad humanitaria.

No es la primera vez que la entidad recibe este tipo de ataques tras algún episodio relacionado con la entrada de migrantes en territorio español, ni es la única organización que ha sido señalada por la ultraderecha. Cabe recordar que la Casa do Pobo del PSOE local también apareció vandalizada este verano.

Este jueves, diversos colectivos, como la asociación Artábria y el Colectivo Terra de Pontedeume expresaron su apoyo y avanzaron su participación en la concentración. También lo anunció el espacio político que conforman Ferrol en Común, Esquerda Unida, Anova, Sumar y Podemos, que afirman que la sociedad civil “debe facer fronte común ante as ameazas que alteran a convivencia pacífica na nosa cidade, que dende unha minoría violenta pretenden impor o seu totalitarismo”.