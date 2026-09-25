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Diario de Ferrol

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Ferrol

Marta Mariño: “A idea dos Polos de Emprendemento é darlle á persoa un punto de encontro, unha referencia segura”

A directora xeral de Traballo Autónomo cre que o labor de acompañamento de novos proxectos é a chave

X. Fandiño
X. Fandiño
25/09/2026 23:22
Cámara de Comercio de Ferrol visita Marta Mariño as novas instalacións do polo de emprego
Marta Mariño, na súa visita ao Polo o pasado mes de novembro
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A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, considera que o labor da administración é facilitar os comezos ás persoas con ideas que queiran poñer a andar o seu propio negocio.

Que medidas se poderían tomar desde a Xunta para que se vaia incrementando o número de autónomos? 

Dentro do resto das comunidades autónomas, os datos de afiliación que temos en Galicia sitúannos nunha posición interesante, no sentido en que estamos no segundo lugar. A situación económica non é doada para estas persoas que asumen moi diferentes riscos. Desde a Xunta intentamos acompañalas para facilitar que eses riscos sexan algo máis lixeiros, dotándoas de ferramentas de formación que lles permitan coñecer máis o sector no que queiran desenvolver a súa actividade e tamén con axudas para aliviar esa carga: a cuota cero durante dous anos para os que emprendan no rural, financiar parte do custe do alugueiro dun local, a adquisición de material ou a contratación de asesoramento experto... Estas son algunhas medidas que permiten reducir esa carga que non negamos pero á que intentamos facerlle frente.

Os Polos de Emprendemento xa son a referencia case única para as persoas cunha idea de negocio autónomo?

Un dos obxectivos da rede de Polos era darlle ao emprendedor un punto de encontro, unha referencia, e non só estamos a traballar cos emprendedores, senón coas entidades que traballan con eles, trasladando a idea de que todos temos que facer unha fronte común. Parte do traballo dos Polos é xustamente ese, é dicir, que cando un emprendedor acode a un Polo ou a unha entidade empresarial atope as ferramentas que necesita.

Cal é a principal inseguridade que detectan entre as persoas que queren emprender?

O gran reto que supón o emprendemento en Galicia é o territorio, conseguir que desenvolva o seu proxecto alí onde queira. O desafío de acceder a eses locais que están en concellos pequenos para revitalizar ese territorio. En definitiva, facer o seu traballo alí onde queira facelo: quedar na súa vila ou volver á súa vila para poñer en marcha o seu negocio. Aí están as políticas de remuda xeracional ou o retorno de talento.

O acceso a un local é en moitos casos o eixo dun novo negocio. De que maneira pode actuar a administración autonómica para mobilizar eses baixos que están sen uso?

Aquí tamén o labor de coordinación e colaboración entre administracións e entidades é fundamental. A Xunta ten axudas directas para o alugueiro do local onde queira desenvolver a súa actividade e tamén temos o Bono Remuda, que contempla esa vía... Ademais, é esencial estar en contacto cos Concellos e coas asociacións de comerciantes, que son quen mellor coñecen a situación en que quedan eses locais. Estamos a elaborar unha base de datos con eles que nos vai permitir dinamizar e pór en contacto emprendedores que necesitan un local e comerciantes que están pensando en traspasar ese comercio. 

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