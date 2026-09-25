Margarita Robles conoce de primera mano las potencialidades del Tercio Norte y sus infantes

Visita a la exposición estática en el acuartelamiento Subdelegación Gobierno

Celebración, de puertas para adentro, en el cuartel de Dolores en Ferrol, donde la ministra de Defensa, Margarita Robles está realizando una visita al Tercio Norte.

Se trata de un acto cerrado a los medios de comunicación, como ya aconteciera en mayo cuando se trasladó al Arsenal para felicitar a las dotaciones de las fragatas ‘Cristóbal Colón’ y ‘Méndez Núñez’ tras sus despliegues al grupo de combate del portaaeronaves ‘Charles de Gaulle’, para agradecer el esfuerzo y trabajo desarrollado por los infantes de Marina que tomaron parte en la operación ‘Centinela gallego’ de vigilancia y prevención de incendios forestales, que se reactivó del 10 de agosto al 25 de septiembre. El grupo operativo, integrado por 35 patrullas terrestres, estuvo formado por militares del Tercio Norte y la Brilat del Ejército de Tierra.

Instantes de la reunión de trabajo en dependencias del Tercio Norte Subdelegación Gobierno

La titular de la cartera de Defensa, que llegó minutos antes de la una del mediodía a las instalaciones castrenses, fue recibida por el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro, el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (Geproar), el general Adolfo Morales y el coronel del Tercio Norte, David Rodríguez Picallo.

En las dependencias, además de departir con el personal, hacerse una foto de familia y brindar todos juntos, Robles fue saludando uno a uno a los presentes, agradeciendo también su compromiso y trabajo. La ministra del Gobierno de Pedro Sánchez también visitó la exposición de material que se exhibía con tal ocasión en las históricas dependencias del acuartelamiento de Dolores y ha participado en una reunión de trabajo en la que se han detallado las misiones asignadas a esta unidad, integrada dentro de la Fuerza de Protección de la Armada (Fupro). Posteriormente, la ministra ha presenciado una demostración de los equipos cinológicos, referente en la detección de explosivos y drogas, y ha visitado el simulador de tiro y una exposición de material de las unidades del Tercio Norte (Ternor).

Foto con todos los infantes y mandos presentes en la visita institucional Subdelegación Gobierno

Nueve operativos en 2026

El Tercio Norte es una unidad fundamental para garantizar la seguridad de las diversas operaciones en las que participa; sus 350 efectivos, dedicados a labores de seguridad, disuasión y escolta, la han convertido en un elemento clave dentro de la Armada.

En 2026, han realizado 9 misiones, en las que han dejado patentes su preparación y entrenamiento para situaciones de riesgo. Seguridad, escolta, apoyo en operaciones en el Índico o el Atlántico son algunas de las funciones principales de los integrantes del Tercio Norte de la Armada, "que cuenta con personal de élite, preparado en el continuo adiestramiento para hacer frente a las situaciones más complicadas", como ponen de manifiesto desde la Armada.

Margarita Sánchez conociendo a uno de los canes de la unidad cinológica del Ternor Subdelegación Gobierno

Los infantes de Marina de Ferrol han participado en numerosos episodios de la historia militar de España, desde la Guerra de la Independencia y las Guerras Carlistas hasta las campañas de ultramar en Cuba y las operaciones en África. En época reciente, su actividad se ha extendido a escenarios como Bosnia Herzegovina, el Índico, el Mediterráneo, el Atlántico y el Pacífico, el golfo de Guinea y, más recientemente, Rumanía.