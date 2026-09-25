Las mujeres migrantes, en el foco de las jornadas sobre liderazgo

Un instante de las intervenciones matinales con el alcalde José Manuel Rey y la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade y Responsabilidad Social Ana Ares Jorge Meis

Hoy llegan a su fin los actos enmarcados en unas jornadas formativas regionales sobre liderazgo y participación de mujeres migrantes que se celebran en la ciudad desde el jueves.

En la sesión central de este viernes, que arrancó con varias mesas informativas sobre información política en el Campus, donde tomaron la palabra, entre otros, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, así como la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade y Responsabilidad Social Ana Ares, o la alcaldesa de Fene, Sandra Permuy. Por la tarde la acción se trasladó a las calles de la ciudad, con un recorrido por el ‘Ferrol en Feminino”, guiado por la historiadora Ana Martín. La actividad prosiguió después en el centro cívico de Canido, donde se celebró un encuentro cultural musicado, que contó con actuaciones varias.

El broche final a tres días de propuestas diversas lo pondrá este sábado, entre las 09.00 y las 14.00 horas en el centro cívico de Canido, una acción formativa que correrá por cuenta de Laura Arroyo Gárate, que trabajará con las asistentes cuestiones como la importancia de la oratoria y la presencia pública, entre otras como la comunicación oral, escrita y no verbal, la escucha y resolución de conflictos y la portavocía aplicada a situaciones reales.

Las jornadas forman parte del proyecto EMW Platform, impulsando por Movilidad Humana.