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Divulgación científica

La ciencia se acerca a todos los públicos en una nueva edición de la G-Night en el Campus de Ferrol

Los centros educativos volvieron a volcarse agotando las plazas

Redacción Ferrol
25/09/2026 23:09
Universidad de Esteiro celebración de la G Night
La investigadora María José Abad explicando al público
Daniel Alexandre
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La Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night) se celebró este viernes 25 en distintos puntos del Campus Industrial de Ferrol, cumpliendo un año más con esta cita que ofreció un total de diez actividades de divulgación científica para todos los públicos.

Una edición más, los centros educativos se volcaron con la iniciativa, agotando las plazas para los turnos matutinos que tenían reservados, dejando los horarios de tarde para el público general, que por supuesto pudo acceder gratuitamente aunque apuntándose antes.

La mayor parte de las actividades se desarrollaron en el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, aunque también hubo citas en el Edificio de Talleres y al aire libre. Esta propuesta organizada por las tres universidades públicas gallegas se desarrolló en las siete ciudades de Galicia.

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