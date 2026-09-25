Festival Outras Músicas Tradicionais, inicio del curso y citas varias en la agenda del Toxos e Froles de Ferrol

El Festival Outras Músicas Tradicionais afianza el hermanamiento con Rancho da Praça Daniel Alexandre

El Real Coro Toxos e Froles arranca el curso con una apretada agenda que incluye, como cada año, la presentación de sus Escolas formativas, el próximo miércoles 30, para las que todavía se puede reservar plaza a través de su web. Además, ya tienen fijadas otras fechas señaladas de su programación anual, como es el Festival Outras Músicas Tradicionais, que cumplirá su IV edición en el Jofre.

La banda de gaitas Terra de Trasancos se desplazará este sábado 26 hasta Bizkaia para realizar un pasacalles y un concierto en el Centro Galego de Barakaldo, con motivo de su 125 aniversario.

No habrá mucho tiempo para el descanso después del viaje. Una vez se presenten las Escolas do Toxos el miércoles, a las 20.00 horas, en el primer piso del local social de la entidad, en la calle Magdalena, al día siguiente (1 de octubre) ya empezarán las clases de baile para adultos y de gaita.

Además de estas dos disciplinas, la centenaria asociación de la ciudad oferta, con la colaboración del Concello de Ferrol, cursos de encaje de bolillos, de tambor, de pandereta y de iniciación a las cantareiras.

El IV Festival Outras Músicas Tradicionais rendirá homenaje al histórico socio Miguel Vázquez Rodríguez, el viernes 9 de octubre en el teatro Jofre, donde toda persona interesada ya puede recoger las invitaciones para este espectáculo de entrada gratuita. Además del Real Coro Toxos e Froles, que lo organiza, subirá al escenario el Rancho das Rendilheiras da Praça.