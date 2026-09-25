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Diario de Ferrol

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Ferrol

El gobierno estudia la evolución y posibles medidas para dos tilos en mal estado de Armas

En caso de no recuperarse serían sustituidos por otros tantos ejemplares idénticos

J. Guzmán
J. Guzmán
25/09/2026 20:40
Praza de Armas Tilos secos
Los dos tilos han perdido todo su follaje
Daniel Alexandre
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El gobierno local de Ferrol está estudiando la evolución de dos tilos de la plaza de Armas que se encuentran en mal estado de cara a implementar medidas para su recuperación o, en caso de que fuera necesario, su sustitución. Así lo avanzó este viernes el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, explicando que los técnicos del servicio de conservación de zonas verdes aún se encuentran analizando las causas de este súbito empeoramiento y si es posible darles un mantenimiento especial para evitar su muerte.

En este sentido, el edil admitió que la cosa “no pinta bien”, algo visible en sus copas completamente desprovistas de follaje, aunque también optó por no avanzar posibles medidas hasta que finalice el estudio. A este respecto, cabe recordar que en más de una ocasión los ejemplares de este espacio se encontraron en grave riesgo, como los problemas de estrés de 2023 que obligaron a reconfigurar los alcorques, o la plaga de pulgones que se subsanó con larvas de crisopa y mariquita de dos puntos, pero al final pudieron salir adelante.

No obstante, el gobierno local también se pone en la peor de las situaciones y, en caso de que fuera necesaria su retirada, señaló Tomé López, se ha puesto en contacto con empresas nacionales especializadas de cara a adquirir otros dos ejemplares de características idénticas.

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