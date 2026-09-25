El ferrolano David Barro trae hasta Galicia la obra del rey del ‘arte povera’, Jannis Kounellis

Durante el año pasado se expuso esta misma propuesta en el museo que dirige el ferrolano en Palma Cedida

El ferrolano David Barro, que dirige el Es Baluard Museo D’art Contemporani de Palma, es el comisario de la nueva exposición disponible en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en Santiago de Compostela, hasta el 24 de enero de 2027. Se trata de una selección del pintor, escultor y creador griego ligado a la performance Jannis Kounellis, “mostra da implicación e liderado que exerce Galicia en proxectos internacionais”, tal como destacó este viernes 25 el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en el acto de inauguración.

Esta constituye la primera colaboración entre los dos centros museísticos, de la misma manera que tampoco se había realizado nunca antes una exposición institucional en las Islas Baleares y en Galicia de este artista. Sin embargo, la entidad de la Xunta ya tiene en su colección “unha peza moi importante”, según el representante de la Consellería, que funciona con el rastro del humo de las llamas de unas velas. Asimismo, Lorenzo recordó que el autor es uno “dos creadores máis relevantes do século XX” y el “máximo expoñente” del llamado ‘arte povera’ o arte pobre, que se distingue por usar materiales desechados.

‘Jannis Kounellis. Labirinto sen paredes’ es el título de esta propuesta, que incluye piezas de colecciones particulares tanto españolas como internacionales, datadas entre 1993 y 2013.

Creador

El artista griego repartió sus exposiciones individuales por medio mundo y fue objeto de grandes muestras retrospectivas en lugares como Venecia o México. Asimismo, su obra está presente, además de en el Centro Galego de Arte Contemporánea, en espacios como el MoMA de Nueva York, el Centre Pompidou de París o el Stedeliijk Museum de Ámsterdam.