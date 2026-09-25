El empleo autónomo repunta en Ferrolterra pese a los obstáculos

Dibril Diagne abrió Al Toque en junio de 2025 S.L.

Hablar de punto de inflexión con un solo dato sería precipitado, pero la realidad de los datos del Régimen Especial del Trabajo Autónomo –RETA– del último año refleja un ligero incremento en el número de afiliaciones en Ferrolterra, en concreto en once de los veinte concellos que la conforman.

La cifra, que no es significativa en términos absolutos –apenas 24 autónomos más que hace un año–, sí es relevante porque supone romper una deriva y por hacerlo, además, en un momento en el que la demanda de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena está en máximos en la última década y media.

El último dato oficial publicado por el Instituto Galego de Estatística –IGE– revela que hay en las tres comarcas un total de 10.658 personas que cotizan al RETA y que en Pontedeume –cinco más–, Ares –26–, Cedeira seis–, Fene –nueve–, Ferrol –también nueve–, Moeche –seis–, Narón –21–, Neda –dos–, As Somozas –uno–, Valdoviño –nueve– y Cerdido –tres– tienen más autónomos que doce meses antes.

En ese ligero repunte último y en la contención de un descenso paulatino que se viene produciendo desde hace una década y media –en 2016 había 906 cotizantes más– ha jugado un papel relevante el trabajo que se viene desarrollando en el Polo de Emprendemento, que centraliza la información a las personas que quieren emprender y a las que, en ocasiones, la falta de un punto de atención concreto y físico impedía conocer los apoyos y las posibilidades del empleo autónomo.

El Polo de Ferrol, que comenzó a funcionar a finales de 2022, hace casi cuatro años, en el CIS de A Cabana, se localiza desde el año pasado en la Cámara de Comercio. Da servicio a los emprendedores de las comarcas de Ferrol, Betanzos y A Coruña y en este tiempo, según los datos aportados por la Consellería de Emprego, ha atendido más de 1.200 proyectos, sobre todo de los sectores servicios (24%), comercio (23%) y hostelería (12%).

El perfil de persona que se acerca a pedir información, asesoramiento y acompañamiento para poner en marcha su negocio es mayoritariamente femenino –un 60%– y con edades comprendidas –algo más de la mitad del total– entre los 35 y los 52 años, es decir, generalmente con experiencia laboral previa, casi siempre por cuenta ajena.

En once de los veinte municipios de la comarca hay actualmente más cotizantes al RETA que hace un año

En la actividad del Polo destaca también la elevada cifra de tutorías realizadas, entre presenciales y online, superando las 2.700 y las 170 reuniones mantenidas con entidades del territorio, como asociaciones de empresarios, encuentros sectoriales, etc. En el “haber” de este punto de asesoramiento de la administración autonómica figura su contribución a la creación de 177 empresas y, sobre todo, la posibilidad de que las personas interesadas en traspasar un negocio puedan publicitar su oferta en la web https://polosemprendemento.gal y pedir consejo y orientación –a través del Bono Remuda, por ejemplo– para encontrar a la persona adecuada que quiera darle continuidad al establecimiento.

Pese a las herramientas disponibles, no siempre el viento es favorable para la persona emprendedora. Djibril Diagne, por ejemplo, es el dueño de la cafetería Al Toque, en la calle Real, que abrió en junio de 2025. Tenía experiencia en hostelería y la decisión de emprender respondió a un reto personal y profesional: hacer realidad la posibilidad de gestionar su propio negocio “a mi manera, con total libertad”. Aunque su balance es “muy satisfactorio, a base de esfuerzo propio y del equipo de personas que lo formamos”, Diagne reconoce que los inicios son difíciles. “Las cuotas de autónomo son altísimas y creo que deberían fijarse según la facturación. Lo mismo podemos decir de los impuestos que hay que pagar y, por otra parte, las ayudas en el arranque son insuficientes, sobre todo cuando te pones en marcha, como fue mi caso, con tres empleados”.

Las cuotas de la Seguridad Social sin tener en cuenta los ingresos es una de las principales críticas del sector

El diagnóstico general es muy parecido. El presidente del Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena, Olegario Álvarez, asegura que “si tienes vocación, dedicarte a un oficio o a una actividad por cuenta propia es muy bonito porque la puedes desarrollar a tu manera”, pero admite que dentro del sector de los autónomos “hay mucha precariedad”. “Emprender es muy difícil en España”, explica, por cuestiones como que “los impuestos son muy elevados, asfixiantes, como prueba el hecho de que simplemente por darte de alta, aunque no hayas facturado nada, ya tienes que pagar la Seguridad Social”. Ese obstáculo es especialmente lesivo para quien empieza, pero los que ya llevan años en el RETA también tienen sus propios problemas. “Es vergonzoso que no pueda subir mi base de cotización cuando quiera, porque eso, a quienes llevamos un montón de años, nos aboca a una pensión de jubilación ridícula. Es un abuso y debería cambiarse”.

Álvarez apunta a las administraciones como responsables de la situación y también de articular el mecanismo para cambiarla y, aunque prefiere no mirar hacia el sistema de ningún otro Estado del entorno europeo, insiste en los mismos argumentos para evitar que “esa precariedad o desprotección que tenemos por parte de las administraciones espante a las personas que tengan una idea y quieran hacerla realidad”. “Si los autónomos salen adelante”, apunta, “es por amor a la profesión, porque se han dedicado a algo que querían, porque tienen una meta y se esfuerzan por que su empresa mejore, se haga un hueco en la sociedad y consiga una buena reputación entre la clientela. Eso es lo que motiva”.

Olegario Álvarez: “Para que el comercio prospere tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos”

En muchos casos, la apertura de un negocio está relacionado con el acceso a un local comercial. En el centro de Ferrol son muchos los que están vacíos. El presidente de la asociación de comerciantes de A Magdalena explica que hay muchos factores que tienen influencia en esta fotografía. “La economía tiene sus giros y sus ciclos, los hábitos de los consumidores también van cambiando y el comercio tiene que adaptarse”, advierte.

En todo caso, tiene claro Olegario Álvarez que hay problemática local y problemática general. En la primera, más limitada a la competencia estrictamente municipal, pone como ejemplo el estacionamiento. “Echamos en falta que haya un perímetro de aparcamientos que den servicio a la ciudad, para que sea más fácil y más económico que la gente pueda venir aquí a visitarnos, a hacer sus gestiones y sus compras. Eso nos ayudaría, como también lo haría que hubiese una zona azul en determinados puntos o que el coste de los parkings se redujese”. A esto hay que añadir las tendencias generales. “La gente está más en las plataformas de internet, y lo que antes a lo mejor compraba en el barrio, ahora lo hace a través de otras vías”, señala.

En todo caso, Álvarez no cree que toda la responsabilidad sea ajena al emprendedor o comerciante. “Tenemos que pensar que un negocio no va a funcionar ahora igual que lo hacía 20 o 30 años antes”, subraya, y para ello también se puede echar mano de recursos que antes eran inaccesibles para muchos y que ya están al alcance de todos: “Hoy, cualquiera, de manera gratuita, se puede anunciar a través de las redes sociales, y eso también es una ventaja que juega a nuestro favor. Lo que quiero decir”, resalta, “es que quien monte un comercio hoy en día tiene que contar con la ayuda que proporcionan las nuevas tecnologías”.

El CCA Ferrol-A Magdalena también se sube a ese tren y, recuerda su portavoz, la próxima semana organizará un curso sobre IA aplicada a las tiendas para “aprovechar al máximo las oportunidades que se nos van presentando. Es cierto que cierran comercios, pero también lo es que para que el comercio prospere tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos”.