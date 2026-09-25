El Concello acomete trabajos de reparación y recuperación de la fuente Wallace, en el parque Raíña Sofía

La nueva imagen de la fuente Wallace Jorge Meis

La fuente Wallace, uno de los elementos patrimoniales más valiosos y también más desconocidos del parque Raíña Sofía, vuelve a lucir en todo su esplendor. Y es que, como explicó el concejal responsable del área de Obras e Servizos –de la que depende la conservación de zonas verdes–, José Tomé, aprovechando las restricciones del agua levantadas con motivo de la prealerta por sequía, se están llevando a cabo en diversos puntos de la ciudad labores de mantenimiento y reparación de estas piezas ornamentales.

La fuente Wallace de Ferrol reclama su lugar en el catálogo de bienes de interés municipal Más información

“Comenzamos a trabajar en esta fuente durante el mes de agosto, arreglando una avería que provocaba una pérdida de agua”, explica el edil. En este sentido, apunta que la intervención no se ha limitado al repintado del cuerpo de la fuente –que ya luce una cobertura azul medianoche–, sino que también se ha ejecutado la impermeabilización del cerco, al que en los próximos días se le aplicará una última capa.

Asimismo, Tomé López incidió en que los problemas que acumulaba este elemento eran fruto “de la falta de mantenimiento” del mismo durante años, pero que los trabajos tampoco fueron particularmente complicados, centrándose primero en reparaciones puntuales y posteriormente en su conservación con una pintura especial. “Lo principal no es arreglarla, sino cuidarla”, insistió, avanzando que estas labores se realizarán con carácter semestral.

Otras actuaciones

Como se señaló, esta no es la única intervención de conservación que está realizando el servicio también conocido como ‘Parques e Xardíns’, tanto a nivel de fuentes como de mantenimiento general en estos espacios de la ciudad. Así, en el primero de los casos, José Tomé señaló que se está acometiendo una revisión y limpieza interior de la fuente del Cantón de Molíns, en mejor estado que la del Raíña Sofía –y técnicamente también la rehabilitación de la del Mundo, junto al teatro Jofre, aunque estos trabajos se enmarcan en el proyecto de ‘Abrir Ferrol ao Mar’ y, por tanto, no dependen del servicio municipal–.

Estado que presentaba la fuente antes de su recuperación AEIG

En cuanto a los parques, el concejal señaló, por una parte, que en el entorno de la fuente Wallace se está trabajando en los caminos de zahorra, que estaban bastante degradados, aportando una nueva capa de áridos, además de “reparando los banquillos” del espacio. Y, por otra, en el parque Pablo Iglesias, entre los barrios de Esteiro, Ultramar y Recimil, se están cambiando las canalizaciones deterioradas. Asimismo, respecto a este último, el edil recordó que se realizó una senda peatonal para facilitar el acceso a los centros educativos de la zona, además de avanzar que próximamente se sustituirán algunos de los juegos más deteriorados de la zona infantil.

“Estamos dándole una vuelta a todo lo que es competencia del servicio de conservación de zonas verdes”, insistió Tomé López, poniendo en valor los resultados –“Que ya comienzan a verse”, afirmó– de este nuevo contrato, que empezó a operar el pasado año 2025.