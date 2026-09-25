El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, un “acto de justicia” para la música de la localidad

Foto de familia del entorno de Álvaro Lamas celebrando el homenaje en su renombrado auditorio Daniel Alexandre

La celebración del acto institucional que tuvo lugar este viernes 25 en el Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas, con motivo del homenaje que une el nombre de este músico local a las instalaciones municipales, hizo partícipes a familiares y numerosísima gente renombrada que apoyó esta iniciativa desde muy distintos rincones. Entre estos, se proyectaron vídeos en los que salía el artista tocando con las bandas de Terminal Norte, Los Limones, Katy Blue & Crazy Cats, Los Eternos, Hilda Rock & The Band, Tío Tom, Pablo Leira y Andrés Balado, y precisamente buena parte de estos, y otros aparte, son los que continuarán recordándolo con sus actuaciones este sábado 26, a partir de las 18.30 horas, en el Cantón.

En escena estuvo presente la steel guitar del homenajeado, “a que percorreu con el parte de Europa”, recordó Isidoro Valerio, el periodista local que condujo todo el acto. Dio paso en primer lugar al concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, “quen promoveu tamén aquela actuación do 28 de febreiro do ano 2025”, que rendía homenaje a la trayectoria de un grupo del que formó parte Lamas, “pero Álvaro trascendeu moito máis de Los Limones”.

Por su parte, Ponte Far expresó su satisfacción no solamente porque “o nome de Álvaro Lamas vai quedar unido ao templo musical do municipio”, sino también porque este hecho haya conseguido el apoyo unánime de los partidos políticos, “sen fisuras nin receos”, después de ser respaldado “cunha longa lista de nomes, persoais e de asociacións culturais e musicais da cidade, e de fóra de Galicia”.

Los Secretos, Nacha Pop, Miguel Costas, Jorge Pardo, De Pedro, Susana Seivane, León Benavente, Andrés Suárez, Despistaos, Coti, Elefantes, Alfredo Piedrafita, Viva Suecia, Miguel Lamas y Álex Paredes estuvieron también presentes a través de los vídeos que defendían la iniciativa de un grupo de “amigos que dende o principio fixeron todo o posible para que se realizase esta homenaxe en tempo récord”, destacó el concejal.

Por supuesto, también tomó la palabra este comité integrado por Sito Sandá, que explicó cómo Álvaro Lamas pasó de ser su “máximo referente” a convertirse en un “hermano”; por Rafa Pereira, que compartió improvisadamente algunas de las lecciones que daba sin pretenderlo, como “neno, la guitarra ya sabe toda la música, ahora la tienes que aprender tú”; por Pablo Leira, que se dirigió directamente al homenajeado para agradecerle el legado por el que ahora toca la steel guitar; y por Pipo García, que caracterizó la decisión de renombrar el auditorio como “acto de justicia” no solo con un “artista excepcional” sino también con un “ferrolano de corazón”.

Álvaro Lamas “deixou algo que non desaparece, un son propio, unha traxectoria irrepetible e unha pegada que continúa soando”, resaltó en su intervención el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. El regidor acompañó a sus sobrinos Bruno, Miriam y Alexandra, encargados de descubrir la placa conmemorativa que pronto quedará fijada al propio edificio, además de participar también ante el micrófono.

El acto institucional terminó con actuaciones musicales de algunos de los músicos que intervinieron y también de otros como Marcos Mella, Carlos Mos y Chechu Mosquera. Fue retransmitido en vivo por YouTube, donde permanece inmortalizado el acto para quien no haya tenido ocasión de disfrutarlo, disponible en este enlace.