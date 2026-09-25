El alcalde aborda con la AVV de O Pieiro las actuaciones realizadas en el marco del plan de barrios

Operarios de la empresa de recogida de residuos realizando labores de desbroce Cedida

Como es ya tradicional dentro de la agenda del gobierno local, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, mantuvieron este viernes un encuentro con la directiva de la Asociación de Vecinos de O Pieiro para abordar las actuaciones realizadas en el marco del plan de barrios. Como se recordará, este lugar de la parroquia de Doniños fue el elegido como punto de inicio de este programa municipal para el curso 2026-2027, arrancando los trabajos de mantenimiento el pasado 14 de septiembre.

“Dimos conta dos temas do día a día, que son os que máis preocupan, e tamén tratamos algunhas das propostas dos veciños para o futuro”, explicó el regidor, avanzando que se profundizó con los representantes los proyectos que se realizarán en las baterías –dentro de los Plans de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) de la Diputación–, así como las reparaciones en varias pistas de titularidad municipal en la zona. Por su parte, el concejal José Tomé incidió en que, si bien durante la reunión se abordaron principalmente los trabajos del plan de barrios, también hay otras intervenciones planeadas para el área que se irán acometiendo poco a poco, además de “reforzar os desbroces” durante las próximas semanas.

Momento de la reunión celebrada ayer en el palacio consistorial Cedida

Finalmente, el presidente de la AVV, Ricardo Reboredo, expresó su satisfacción “porque parece que alguna demanda de las que teníamos desde hace tiempo referente al entorno de las baterías de costa”, así como la traída de agua al lugar, que “parece que están bien encaminadas”.

Mantenimiento

En cuanto a las actuaciones realizadas en O Pieiro desde el pasado 14 de septiembre, desde el Concello se destacaron las labores de desbroce en 4.340 metros lineales del área –1.000 generales y 3.340 en el entorno de las baterías–, así como otros 9.600 metros cuadrados en dos parcelas. También se acometieron trabajos de limpieza y saneamiento en lavaderos, fuentes, cunetas y colectores de residuos, además del mantenimiento eléctrico de la red municipal.