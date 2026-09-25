El acto oficial de este mismo viernes fijará el nombre de Álvaro Lamas en el Auditorio de Ferrol

El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas quedará oficialmente inaugurado con este nombre en el homenaje institucional que organiza este mismo viernes 25 el Concello, en las propias instalaciones municipales, a partir de las 19.00 horas. Se colgará una placa en recuerdo del músico de Canido y se entregará otra a la familia durante el transcurso de un encuentro que incluirá distintas actuaciones musicales y proyecciones audiovisuales. Todo el público puede asistir a este evento de entrada gratuita, cuya invitación se puede retirar por adelantado en la página web de Ataquilla o en el teatro Jofre.

Según comunican desde el equipo coordinador, el acto institucional contará con la presencia de representantes municipales como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y se cerrará con un concierto a cargo de Marcos Mella, Carlos Mos y Pablo Leira, en el que interventrán también otros músicos destacados como Rafa Pereira y Chechu Mosquera.

El sábado, en el Cantón

Al día siguiente, a las 18.30 horas en el Cantón, volverá a rendirse homenaje a Álvaro Lamas con música en directo de numerosos artistas, entre los que figuran Andrés Suárez, Santi Santos, Los Eternos, Window Pane o Colorado.