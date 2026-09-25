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Auditorio Álvaro Lamas

El acto oficial de este mismo viernes fijará el nombre de Álvaro Lamas en el Auditorio de Ferrol

Se pueden retirar las invitaciones para el evento gratuito y los homenajes continuarán este sábado 26 en el Cantón

Redacción Ferrol
25/09/2026 05:00
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El Auditorio de Ferrol Álvaro Lamas quedará oficialmente inaugurado con este nombre en el homenaje institucional que organiza este mismo viernes 25 el Concello, en las propias instalaciones municipales, a partir de las 19.00 horas. Se colgará una placa en recuerdo del músico de Canido y se entregará otra a la familia durante el transcurso de un encuentro que incluirá distintas actuaciones musicales y proyecciones audiovisuales. Todo el público puede asistir a este evento de entrada gratuita, cuya invitación se puede retirar por adelantado en la página web de Ataquilla o en el teatro Jofre.

Según comunican desde el equipo coordinador, el acto institucional contará con la presencia de representantes municipales como el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y se cerrará con un concierto a cargo de Marcos Mella, Carlos Mos y Pablo Leira, en el que interventrán también otros músicos destacados como Rafa Pereira y Chechu Mosquera.

El sábado, en el Cantón

Al día siguiente, a las 18.30 horas en el Cantón, volverá a rendirse homenaje a Álvaro Lamas con música en directo de numerosos artistas, entre los que figuran Andrés Suárez, Santi Santos, Los Eternos, Window Pane o Colorado.

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