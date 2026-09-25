Denuncian retrasos en la ejecución de resoluciones del Tribunal de Instancia de Ferrol

El nuevo modelo entró en vigor en enero, pero no terminó de implantarse hasta un mes después Jorge Meis

El sindicato Alternativas na Xustiza (AX) cargó este viernes contra la Xunta de Galicia por la situación de “colapso” administrativo que, afirma, se está viviendo en el Tribunal de Instancia de Ferrol. Y es que, como denuncia la parte social, la falta de previsión ante el cambio de modelo judicial derivado de la conocida como ‘Ley de eficiencia de la justicia’ –que entró en vigor el pasado 1 de enero– ha llevado a un incremento en los retrasos en la ejecución de resoluciones.

Por medio de un comunicado, la central señaló que a 31 de diciembre, la sede ferrolana ya acumulaba importantes demoras en estos procedimientos –11.800 en trámite, más 3.994 pendientes de provisión–, una situación que se agravó hasta “niveis dramáticos” con la entrada en funcionamiento del Tribunal de Instancia y la Nova Oficiña Xudicial –que se terminó de implantar a mediados de febrero–. En este sentido, el sindicato apunta a que, en los últimos ocho meses, el número de ejecuciones en plena tramitación aumentaron un 23%, alcanzando las 15.363, mientras que los escritos aún sin proveer se dispararon un 64,2%, hasta llegar a los 6.220.

Así, la parte social identifica tres factores que han llevado a esta coyuntura en la sede ferrolana: la falta de personal durante la puesta en funcionamiento del nuevo modelo; la ausencia de un plan de choque en previsión del mismo; y la “negativa” a cubrir las vacantes existentes en las instalaciones de la ciudad naval. Respecto al primero de estos puntos, detallan que la administración autonómica, “a pesar de recibir unha dotación importante de diñeiro por parte do Ministerio de Xustiza a través dos fondos europeos Next Generation”, optó por no ampliar el cuadro de personal de los Juzgados de Ferrol.

En cuanto al mencionado “plan de choque”, el sindicato afea a la Consellería de Presidencia que “non tivera en conta a pendencia existente” antes de que tuviese lugar el cambio, lamentando que no se pusieran medios extraordinarios para resolver las causas aún en tramitación “e poder comezar desde cero o novo modelo”. Finalmente, en lo relativo a las vacantes, la representación afirma que el 12,5% de la plantilla prevista para la sede sigue sin cubrirse, lo que está llevando a que cada trabajador deba asumir sobre un millar de ejecuciones, cuando las recomendaciones establecen un máximo de entre 300 y 450 procedimientos por persona.

Esto, insiste Alternativas na Xustiza, ha supuesto que “nestes intres, nas contas xudiciais hai millóns de euros bloqueados e sen poder entregar aos executantes”. Asimismo, la parte social hace hincapié en que esta coyuntura ya se ha comunicado a la Dirección Xeral de Xustiza, pero que por el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de la administración autonómica.