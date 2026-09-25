Cerca de 800 personas se revuelven contra las pintadas xenófobas de la sede de la Cruz Roja
El manifiesto insta a la sociedad a “non permanecer impasible” y a “desautorizar a esa minoría violenta”
Unas ochocientas personas se concentraron este viernes frente a la sede comarcal de la Cruz Roja para expresar su apoyo a la ONG tras las pintadas xenófobas aparecidas en su fachada y en uno de los vehículos con los que desarrolla su labor humanitaria en la madrugada del pasado martes.
La esquina de Dolores con Coruña se abarrotó en una movilización que reunió a representantes de partidos políticos –PSOE, BNG o FeC, entre otros–, sindicatos y del tejido asociativo de Ferrolterra, que corearon consignas como “Non pasarán!” y “Fascismo nunca máis”, respondiendo así a la petición de uno de los portavoces de las entidades convocantes, Pablo Portero, de trabajar por la “unidade para facer fronte a un fascismo que”, dijo, “avanza inexorable”.
El manifiesto lo leyó la activista Ana Santiago, que aseguró que “os ataques fascistas e filonazis veñen converténdose nunha dinámica demasiado habitual na nosa cidade”, con pintadas contra entidades sociales y humanitarias como la Cruz Roja, pero también asociaciones culturales como Artábria y partidos políticos como el PSOE. “A sociedade civil non pode permanecer impasible ante estes feitos: está en xogo a democracia”, añadió.
Para hacer frente a esa situación, Santiago invitó a los presentes a “mobilizarse” y “desautorizar coa forza colectiva a esa minoría violenta, ignorante, escura e atroz que pretende erradicar, dende a conspiranoia, ao que ten unha ideoloxía, raza ou orientación sexual diferente á súa”.
“O ataque e vandalización da sede da Cruz Vermella”, afirmó la portavoz, “non é unha anécdota, senón un síntoma de quen quere romper o contrato social”. A este grupo, expuso, “debemos dicirlle que non pasarán, que fascismo nunca máis e que non imos tolerar en Ferrol nin a máis mínima simboloxía que nos leve a tempos pasados onde os criminais permanecían impunes”.
Por último, el manifiesto reiteró su apoyo a la ONG y a sus trabajadoras y subrayó que es hora de dicir basta “ao fascismo e á barbarie” y de solidarizarse “coas migrantes, co colectivo LGTBI e con todas as persoas vulnerables que son atacadas por brutos ignorantes fillos do rancio franquismo”.