Abierto el plazo para formarse en fabricación y montaje de tuberías industriales con 'Ferrol Emprega +'

Centro de Emprego de Ferrol en imagen de archivo Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol todavía no ha cerrado las inscripciones para el itinerario de inserción laboral ‘Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial’, una iniciativa enmarcada en el proyecto ‘Ferrol Emprega +’ y que tiene como objetivo promover la empleabilidad mediante la adquisición de una cualificación profesional en sectores solicitados.

La formación está vinculada a la obtención del certificado profesional de nivel 2 ‘FMEC0108 - Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial’ y tendrá una duración de 654 horas en las que se combinarán las aulas específicas, las prácticas en empresas, nueve horas de clases transversales, 45 de complementarias y diez de tutorías, enumeran desde el Consistorio ferrolano.

Las personas que pueden acceder al itinerario son las que están en situación de desempleo e inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia, teniendo preferencia los colectivos más alejados del mercado laboral y empadronados en el municipio de Ferrol. Además, tendrán que estar en posesión del título de Educación Secundaria o equivalentes al tratarse de un certificado de tipo dos.

Quienes tengan interés en consultar más información al respecto o directamente anotarse en la convocatoria, pueden hacerlo a través de la web del proyecto. ‘Ferrol Emprega +’ está promovido por el Concello y cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus 2021-2027 en el marco del Programa de Emprego, Educación, Formación e Economía Social (Efeso).