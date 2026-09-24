El único asesinato atribuido a ETA en Ferrol cumple 47 años: el crimen de Carlos Seijas en el antiguo Cuartel de Instrucción

Panorámica del Cuartel de Instrucción, donde se produjo el asesinato, en la actualidad Jorge Meis

Una placa en la pared de la Sala de Armas, antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería de la Zona Marítima del Cantábrico, recuerda al capitán Carlos Seijas Fernández, “asesinado en este lugar por la banda terrorista ETA el 23 de septiembre de 1979 mientras ejercía de comandante de la guardia”. No obstante, aunque su memoria se haga presente en el lugar, buena parte de la ciudadanía desconoce los hechos que rodearon su trágica muerte y la atribución del crimen a la banda terrorista.

Todavía no se había cumplido un año de vigencia de la Constitución del 78 cuando Antonio Cabanillas Cabreras, cabo segundo, irrumpió a las 21.45 horas del domingo en el comedor de oficiales. Minutos antes se apoderó de un fusil ‘Cetme’ del cuerpo de guardia y con él se plantó ante sus superiores. Le pidió a Mariano Álvarez González, teniente de Infantería de Marina, que se echase a un lado y disparó dos veces contra Seijas, que falleció poco después, cuando estaba siendo trasladado al Hospital de Marina.

La víctima era natural de la parroquia de Irís, en Cabanas, y fue enterrado al día siguiente en Sillobre, Fene, de donde era originaria su mujer, Marina Permuy Dobarro. Dejó, además de viuda, huérfano de padre a un niño de 12 años que, junto a su madre, no desistió hasta conseguir honrar la memoria de Seijas. El oficial, capitán de Infantería, hacía apenas diez días que había regresado a la ciudad naval después de haber pasado por el destino de Cartagena y la del fatídico día fue su primera guardia en el recinto militar.

Consejo de guerra

Cabanillas fue detenido de inmediato y llevado a la prisión militar de Caranza. Allí tuvo la visita del jefe de Psiquiatría del Hospital de Marina, quien acreditó que “no había anomalías en el comportamiento mental del marinero y que tampoco había ingerido alcohol”, y se puso a disposición del juez instructor, el capitán de Infantería Víctor García Alonso, al frente del primer “consejo de guerra sumarísimo” que tenía lugar en Ferrol desde hacía 20 años.

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Finalmente, la sesión se celebró el 27 de septiembre en el Cuartel de Dolores, desde las 15.30 a las 20.00 horas, a puerta cerrada y sin familiares, aunque el acusado sí pudo ver a su padre una vez que terminó el juicio. Le aplicaron la pena máxima, 30 años, y la obligación de indemnizar a la familia de Seijas con tres millones de pesetas, dando por probado un delito de “insulto a un superior con resultado de muerte”.

La placa que se descubrió ese día en el Patio de Levante Daniel Alexandre

Además, semanas más tarde se condenó al marinero Sebastián Moja a tres años por encubrir informaciones relacionadas con el asesinato, al haberle contado Antonio sus intenciones homicidas y no haberlas puesto en conocimiento de los superiores.

La relación con ETA

La familia de Cabanillas era extremeña, pero había emigrado al País Vasco y su nacimiento ya se produjo en San Sebastián. Según lo recogido por la prensa de la época, sus padres vivían en Basauri (Vizcaya) y regentaban un taller, mientras él llevaba apenas diez meses en Ferrol. Comentaron a los periodistas, el día del consejo de guerra, que estaban profundamente “extrañados” de lo que había hecho Antonio.

Entre las primeras pesquisas de las que se hicieron eco los medios figuraba la de que Cabanillas habría tenido una “reacción airada” como respuesta a un arresto anterior; sin embargo, los periódicos tardaron solo un par de días en incluir las informaciones del suceso en las páginas donde se trataban otros asuntos relativos a la banda terrorista.

De hecho, el 26 de septiembre del 79 se hablaba de que “hay datos que parecen indicar la existencia de complicaciones no previstas en los primeros momentos” y justamente debajo aparecía una noticia sobre HB y ETA, asegurando que “seguirán en la lucha” y subrayando que se estaban sucediendo varios atentados contra jefes del Ejército en los últimos tiempos.

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Fue al hacerse público el testimonio de Cabanillas durante el proceso, cuya versión oficial no mencionó los móviles del delito, cuando se atestiguó que el cabo segundo habría recibido varios anónimos de ETA en el negocio familiar —tres escritos en total— conminándolo a asesinar a un mando: “O matas a un jefe, capitán o comandante, o tus padres o uno de tus hermanos serán muertos inmediatamente”, habrían puesto los etarras.

‘Mili’ sin armas

Aunque nunca ha existido en España una prohibición expresa recogida en documentos públicos, al menos en Ferrol, como capital de la Zona Marítima, quienes hacían el servicio militar obligatorio y procedían de Euskadi o Navarra tuvieron vetado el acceso a las armas hasta los años noventa después de este suceso.

“En mi época, entre el 86 y el 87, no les dejaban ni siquiera hacer ‘imaginarias’ porque, de tener que acudir a su puesto, tendrían que portar bayonetas y hasta eso les tenían prohibido”, recuerda el ferrolano Juan Fernández, ahondando en que “hacía no mucho que un marinero vasco se había liado a tiros” en referencia al asesinato de Carlos Seijas a manos de Cabanillas.

La familia de Carlos Seijas, durante el homenaje de 2019 Daniel Alexandre

En el trabajo ‘¿Uniformizando la Nación?: el Servicio Militar Obligatorio durante el franquismo’, del investigador Luis Velasco Martínez de la Universidad de Santiago de Compostela, se atestigua la “desconfianza” de los mandos, ya desde los años sesenta, e incluso que ETA llegó a alentar a sus militantes y simpatizantes a realizar el servicio militar para adquirir formación en el manejo de armas.

El esperado homenaje

La familia de Seijas siempre estuvo convencida de que la banda terrorista era la responsable del asesinato del capitán, por eso, tras el acuerdo del Consejo de Ministros que en 2008 denegó su reconocimiento como víctima, siguieron peleando hasta llegar al Supremo. El alto Tribunal sí constató el derecho a que se le otorgase la Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo basándose en “las notas de ETA que recibió Cabanillas en el buzón del taller de su padre en Basauri”.

El hijo del capitán, Carlos Seijas Permuy, confesaba entonces a Diario de Ferrol estar “emocionado” tras el fallo judicial. Casi una década después de aquella esperada sentencia, él y su madre, junto al Almirante Jefe del Arsenal ferrolano en aquel lunes 23 de septiembre de 2019, el vicealmirante Antonio Duelo Menor, y el por entonces regidor, el socialista Ángel Mato, acudieron al antiguo Cuartel de Instrucción para descubrir la placa con la que la Armada quiso rendir homenaje a Carlos Seijas Fernández en el conocido como Patio de Levante. Un acto austero e íntimo, pero siempre necesario, para que no se pierda la memoria de un hombre que pagó injustamente con su vida los delirios etarras.