Una de Torrente Ballester en el Jofre: el estreno de ‘Crónica do rei pasmado’

La obra se ambienta en un Madrid barroco Cultura.gal

Este sábado 26 se estrena, a las 20.30 horas en el Jofre, ‘Crónica do rei pasmado’, la obra versionada y dirigida por Cándido Pazó, una de las figuras más influyentes del teatro contemporáneo. Este nuevo trabajo de la compañía Contraproducións, que se basa en el texto original del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, empieza así a girar por toda España en la ciudad natal del autor, dentro de la programación de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Las entradas ya se pueden conseguir en línea desde 8 euros y presencialmente en la taquilla.

A pesar de haberla ambientado en el Siglo de Oro, ‘Crónica del rey pasmado’ (Editorial Planeta, 1989) trata temáticas de plena actualidad, como los mecanismos que controlan el deseo, la curiosidad y la libertad de pensamiento. “Nesta adaptación teatral quixen manter o humor, a ironía e o brillo verbal do orixinal, mais trasladando a historia a un espazo escénico vivo, onde o barroco se mestura co contemporáneo”, explica el director.

Esta novela, y otras del escritor, profesor y crítico ferrolano, como ‘Fragmentos de apocalipsis’, son un buen ejemplo para acercarse a la obra de un autor que destaca por cuestionar los límites entre la historia y la ficción, convirtiendo ambos terrenos en espacio para la sátira, el humor y la reflexión.

Equipo

Para llevar a escena esta producción se ha seleccionado un elenco reconocido no solamente en el mundo del teatro, sino también por populares entregas audiovisuales, tanto gallegas como de nivel estatal: Anxo Outumuro (‘Motel Valkirias’ o ‘El desorden que dejas’), María Roja (‘Las hijas de la criada’ o ‘Ante o avesío’), Cristina Andrade (‘Antes de nós’ o ‘Cara de cona’), Toni Salgado (‘El sabor de las margaritas’ o ‘La casa de papel’), Antonio Mourelos (‘Matalobos’ o el doblaje de ‘En la línea de fuego’) y Nacho Castaño (‘Rapa’ o ‘El caso Asunta’). Este equipo actuará con la escenografía de Pablo Giráldez ‘O Pastor’, la iluminación de Afonso Castro y la música de Manuel Riveiro.

Con esta producción, Cándido Pazó continúa manteniendo el equilibrio entre humor, emoción y crítica social, además de revisitar obras emblemáticas como puede ser esta de Gonzalo Torrente Ballester o también ‘La Tribuna’, de Emilia Pardo Bazán, que ha inspirado su ‘Cigarreiras’ (ganadora de varios Premios María Casares, el del público del festival FIOT de Carballo e incluso otros de fuera de Galicia).