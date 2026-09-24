Música emergente de la ciudad: el ferrolano-colombiano Julio Vellaré lanza su primer disco

El artista se ha formado en teatro, baile, técnica vocal y solfeo Cedida

Julio Vellaré es el alter ego de Julio Piñón Ramos (1997, Cali), un proyecto del que se hizo eco recientemente la revista Muzicalia en su selección de artistas emergentes. Nacido en Colombia, con apenas un año se trasladó junto a su madre a Ferrol, la ciudad en la que no solo ha crecido y desarrollado un profundo interés por la música, la interpretación y la danza, formándose en estos tres mundos durante su infancia y adolescencia, sino que también ha marcado el trabajo discográfico con el que se estrena, desde este viernes 25, ‘Crónicas del Dolor a Medianoche’.

El compositor y vocalista eligió para la grabación, mezcla y masterización de este EP el estudio ferrolano RRStudios, que asimismo se encargó del primer single publicado como adelanto, ‘El futuro’, un tema de pop electrónico con influencias darkwave. Pero la profunda conexión con la comarca no termina aquí, ya que su videoclip cuenta con la interpretación enmascarada, además de la del propio artista a cara descubierta, de dos actores de Narón, Nelu Vermouth y Sandra Martínez, de O Balcón Teatro, además de otras intervenciones como la del estilista Adrián Salgado.

Proyecto

Con la segunda canción del EP, Julio Vellaré saca una faceta más enérgica que se acerca al pop rock y, sobre todo, a la música de baile, un aspecto central en la letra que, de hecho, habla sobre la epidemia de la coreomanía, también aludida en el propio título, ‘San Vito’.

En total, el álbum incluye cinco temas que reflejan la identidad de Julio Vellaré, forjada a base de prueba y error, ya que llegó a publicar anteriores sencillos con un nombre artístico diferente. En 2015 empezó a cantar en el coro de una iglesia, aunque pronto comprendió que ese camino no le llevaría a su destino y, cada vez más atraído por la estética gótica, la oscuridad y el horror, 10 años después empezará a trabajar en este mismo debut discográfico.