Más quejas de los usuarios del autobús, al encontrarse la estación cerrada a primera hora

Las verjas de la estación estaban cerradas a las 8.00 horas Cedida

Las personas usuarias del autobús se encontraron a primera hora de la mañana de este jueves con las puertas de la estación cerradas, una situación que las obligó a acceder a las dársenas por la vía de entrada y salida de los autocares, "con el peligro que eso supone", denunciaron.

Desde la Plataforma por un transporte digno se explica que es la segunda vez que pasa algo así y, además, que los fines de semana es imposible entrar en los baños. También recuerdan que "en muchos horarios" los puntos de información no están operativos.

En el caso de este jueves, las personas afectadas avisaron a la Policía Local. Según explica el Concello, la incidencia se produjo debido a la indisposición de la persona responsable de la apertura de la estación.

En ese sentido, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que incluye también las competencias de Mobilidade, apuntan que tras tener conocimiento del problema, se envió un inspector al lugar "e a estación puido abrir con normalidade, recuperando o seu funcionamiento habitual ás 9.00 horas".

Por otra parte, la Xunta informa de que ha finalizado los trabajos de automatización de las puertas de la estación. Está previsto que el nuevo sistema entre en funcionamiento "nos próximos días, o que permitirá evitar este tipo de incidencias relacionadas coa apertura das instalacións".