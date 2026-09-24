Margarita Robles visita este viernes el Tercio Norte en Ferrol

Margarita Robles en su visita a Ferrol con motivo de la puesta de quilla de la 'Roger de Lauria' J. Meis

La titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, visitará este viernes las instalaciones del Tercio Norte en Ferrol.

Según ha podido saber este periódico, la ministra pasará unas horas en las dependencias militares, donde tendrá lugar una exhibición de la Fuerza en el Patio de Armas.

Visita sorpresa de Margarita Robles a Ferrol para felicitar a la dotación de la 'Méndez Núñez' y la 'Cristóbal Colón' Más información

También se servirá una copa para personal militar e invitados al acto y se realizará una foto de familia para el recuerdo. Hasta el momento no ha trascendido si la ministra de Defensa realizará algún cometido más en la ciudad naval.

Durante el encuentro se prevé la participación también de autoridades militares de primer nivel como el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez, así como el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (Geproar), Adolfo Morales Trueba, recientemente nombrado.