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Armada

Margarita Robles visita este viernes el Tercio Norte en Ferrol

La titular de la cartera de Defensa ya estuvo hace unos meses en el Arsenal militar, un encuentro que, como este, no figuraba en su agenda

Montse Fernández
Montse Fernández
24/09/2026 11:37
Navantia Ferrol puesta de quilla F 112 Roger de Lauria Ministra Defensa Margarita Robles (Jorge Meis) (27)
Margarita Robles en su visita a Ferrol con motivo de la puesta de quilla de la 'Roger de Lauria'
J. Meis
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La titular de la cartera de Defensa, Margarita Robles, visitará este viernes las instalaciones del Tercio Norte en Ferrol.

Según ha podido saber este periódico, la ministra pasará unas horas en las dependencias militares, donde tendrá lugar una exhibición de la Fuerza en el Patio de Armas.

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También se servirá una copa para personal militar e invitados al acto y se realizará una foto de familia para el recuerdo. Hasta el momento no ha trascendido si la ministra de Defensa realizará algún cometido más en la ciudad naval. 

Durante el encuentro se prevé la participación también de autoridades militares de primer nivel como el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada (Ajema), Antonio Piñeiro Sánchez, así como el comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (Geproar), Adolfo Morales Trueba, recientemente nombrado.

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