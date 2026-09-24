Los cuatro ferrolanos y el pontés que también fueron asesinados en atentados de la banda terrorista ETA

Monumento en Esteiro en recuerdo de las víctimas de ETA Jorge Meis

Desde 2010 y con el aval del Tribunal Supremo, el asesinato en el antiguo Cuartel de Instrucción de Ferrol del capitán Carlos Seijas quedó atribuido a la banda terrorista ETA, pero la muerte del cabanés no es la única que guardan relación con Ferrolterra de cuantas tienen en su haber los radicales, que se disolvieron oficialmente el 3 de mayo de 2018.

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Antes, en concreto el 21 de julio de 1978, le quitaron la vida en la capital al ferrolano José Antonio Pérez Rodríguez, coronel del Ejército de 59 años y con tres hijos que ejercía de ayudante del general Juan Manuel Sánchez Ramos-Izquierdo. Ambos perecieron en los asientos posteriores del coche a manos de dos miembros del Comando Madrid que los tirotearon.

José Antonio Pérez Rodríguez Cedida

Un año después, el 30 de septiembre de 1979, Alfonso Manuel Vilariño Orce, nacido en Ferrol, fue asesinado en Gernika después de haber sufrido meses antes otro atentado del que había salido ileso. Tenía 49 años y cuatro hijos, y ejercía como Jefe de la Policía Municipal de Amorebieta. Aquella fatídica jornada era de domingo y había estado viendo varios partidos de frontón. Al irse de allí, sobre las 20.30, tres terroristas lo acribillaron a balazos en la calle Zarraburu, por la que iba caminando.

Alfonso Manuel Vilariño Orce Cedida

En orden cronológico, la siguiente víctima de las comarcas fue José Luis Fernández Pernas, un guardia civil nacido en As Pontes y que pasó parte de su infancia en Ortigueira. Lo mataron el 13 de junio de 1982, cuando tenía apenas 25 años y dos hijos pequeños. Estaba llevando a cabo tareas de vigilancia en la entrada de Puerto Pasajes, pero pertenecía a la Comandancia de Pontevedra y fue trasladado a Errenteria como refuerzo. Con nocturnidad, tres etarras, valiéndose de un rifle de mira telescópica le metieron una bala en la cabeza que lo mató al instante.

José Luis Fernández Pernas Cedida

Dos nombres relevantes

De los seis asesinados locales, dos de ellos tenían una trayectoria militar especialmente llamativa. El primero era Guillermo Quintana Lacaci, teniente general del Ejército y natural de Ferrol al que ETA mató en Madrid el 29 de enero de 1984. Había cumplido 67 años y tenía siete hijos. Era domingo y fue a misa a la iglesia de los Sagrados Corazones en Argüelles. Al salir, junto a su mujer, casi ya de vuelta en casa, Henri Parot y otro miembro de ETA le dispararon, hiriendo también a su esposa. Un médico que se encontraba cerca acudió en su auxilio, pero el ferrolano había recibido trece tiros, varios de ellos en la cabeza.

Guillermo Quintana Lacaci Cedida

Finalmente, otro de los atentados sonados de la banda fue el que acabó con la vida de Fausto Escrigas Estrada, vicealmirante y director general de Política de Defensa, que el 29 de julio de 1985 tenía 59 años y cuatro hijos. Junto a él, su chófer, Francisco Marañón, resultó gravemente herido y arrastró secuelas que le produjeron dependencia hasta su muerte en 2007: “Ojalá me hubieran matado también”, llegó a decir.

Fausto Escrigas Estrada Cedida

Ambos iban charlando en el coche oficial, por la mañana, camino del trabajo cuando Inés del Río Prada, Ignacio de Juana Chaos y el arrepentido Juan Manuel Gamboa, del Comando Madrid, interrumpieron el paso del vehículo entre las calles Zorita y Dulcinea, disparando varias ráfagas de metralleta. Por este atentado, en 2006, se condenó también a Belén González Pérez.