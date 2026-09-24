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Ferrol

La promoción de las conservas gallegas por los campus universitarios hizo escala en Ferrol

Hubo degustación de latas y entrega de recetarios

Redacción Ferrol
24/09/2026 11:18
Presentación de la iniciativa
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El Campus Industrial de Ferrol fue, el pasado lunes, el primero de los siete de Galicia al que llegó la campaña ‘O corpo pídeche matriculata’, una iniciativa impulsada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas y Productos Transformados de Pescados y Mariscos y el Centro Nacional de Conocimiento y Tecnología para la Industria Marina, Acuícola y Alimentaria para promocionar el consumo de conservas de pescado y marisco entre el estudiantado. Hubo degustación y reparto de recetarios.

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