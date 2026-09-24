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Ferrol

La Merced recorrió Amboage en su festividad, que este año celebró además el centenario de la capilla de Ucha

La presentación de cinco niños ante la imagen mariana y la conmemoración de la efeméride han marcado la cita

Marta Corral
Marta Corral
24/09/2026 23:54
Capilla de La Merced misa presentación de los niños a la Virgen y Procesión
Capilla de La Merced misa presentación de los niños a la Virgen y Procesión
Daniel Alexandre
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La comunidad mercedaria de la ciudad naval conmemoró este jueves el día de su titular, Nuestra Señora de la Merced, con una eucaristía muy especial y una procesión en la que participaron un centenar de personas, sirviendo de broche a los cultos religiosos. 

Después de haber celebrado el triduo desde el pasado lunes al miércoles, los actos comenzaron a las siete de la tarde en el interior de la capilla de la calle María, un templo que en este 2026 cumple 100 años y que ha recibido por ello la distinción de Cofrade de Honor de la hermandad ferrolana. 

Cinco menores

Fue el padre mercedario César Carreño quien ejerció de anfitrión, pero José Ignacio Postigo, Provincial de la Merced de Castilla, presidió la ceremonia ante una iglesia abarrotada y engalanada para la ocasión por las manos de Carlos de Arriba, vocal de Culto de la Cofradía de la Merced. 

Capilla de La Merced misa presentación de los niños a la Virgen y Procesión
La presentación de los pequeños ante la Virgen
Daniel Alexandre

Después de la comunión se produjo uno de los momentos más especiales de la jornada festiva, al ser presentados ante la Virgen cinco niños y niñas con edades comprendidas entre cero y cuatro años. A todos ellos se les regaló un escapulario y un osito con el escudo. 

Al finalizar la eucaristía se comenzó a organizar el cortejo, en el que participaron unos sesenta miembros de la hermandad —entre monaguillos, cofrades y portadores— y otros cuarenta de la Orden Tercera de la Merced, además de invitados de otras cofradías ferrolanas, personas devotas y alumnado del colegio Tirso de Molina que por la mañana tuvo ya su propia celebración de la efeméride. 

Capilla de La Merced misa presentación de los niños a la Virgen y Procesión
El Real Coro Toxos e Froles le cantó a la Virgen
Daniel Alexandre

A las 20.00 salía la imagen de la también llamada Virgen Blanca de su capilla, siendo recibida en la calle por el Real Coro Toxos e Froles que, un año más, cumplió con el canto de ‘María da Mercé’ con el que honra a la titular. 

Otra de las agrupaciones musicales hermanada con la comunidad mercedaria, Acotaga, fue la encargada del acompañamiento de una procesión que recorrió el perímetro de la plaza de Amboage para recogerse de nuevo en el templo al finalizar. 

Capilla de La Merced misa presentación de los niños a la Virgen y Procesión
José Ignacio Postigo, Provincial de la Merced de Castilla, presidió la eucaristía
Daniel Alexandre

Al contrario de lo sucedido en otros años, esta vez no fue necesario estar mirando al cielo porque la Merced, aun en otoño, tuvo este jueves “seguro de sol”

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