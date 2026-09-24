La 'Méndez Núñez' inmersa en una operación conjunta de los tres ejércitos

La 'Méndez Núñez' opera en la zona del Mar de Alborán AEIG

Este viernes culmina en la zona sur de la península y aguas del mar de Alborán la activación ‘Eagle Eye 26-03’, liderada por el Mando Operativo Aéreo y bajo control del Mando de Operaciones. El objetivo de esta operación, en la que toma parte la fragata con base en Ferrol 'Méndez Núñez' (F-104), es integrar las capacidades del Ejército del Aire y del Espacio, el de Tierra y la Armada en el sistema de defensa aérea nacional, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

Esta activación, como subrayan desde el Estado Mayor de la Defensa, refleja los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas, "que son el trabajo en equipo, la dedicación y el compromiso inquebrantable con la defensa y seguridad de España". El despliegue "no solo demuestra las capacidades militares españolas, sino también el compromiso con la paz y la estabilidad en el territorio español", inciden.

Todo esto se refleja en una vigilancia las 24 horas del día, "cada día del año, de nuestro territorio, nuestras fronteras, las aguas territoriales, el espacio aéreo nacional, el ultraterrestre contiguo y el ciberespacio" que, como añaden, "garantiza la salvaguarda de la soberanía de nuestra nación, y se extiende al control efectivo del espacio aéreo y de la actividad que se desarrolla en el mismo".

Eficiencia conjunta

Por parte del Ejército del Aire y del Espacio , participarán seis F-18 del Ala 15, ubicados en la Base Aérea de Zaragoza. Estos servicios de alarma que aseguran la capacidad de estar en el aire en menos de 15 minutos desde la detección de una traza no identificada, "refuerzan la vigilancia y perfeccionan el adiestramiento de los militares en la labor de policía aérea en el espacio aéreo nacional", como explican.

Por otro lado, el Grupo Central de Mando y Control (Grucemac), ubicado en la Base Aérea de Torrejón, será el encargado de ejercer la vigilancia del espacio aéreo. Para ello, el citado grupo empleará los datos proporcionados por los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA), así como los obtenidos por los medios terrestres y navales desplegados.

El puesto de mando y control durante la ejecución de la activación lo constituye el Centro de Operaciones Aéreas (AOC), ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz. Desde este centro se está realizando el control táctico para las operaciones de vigilancia, policía del aire y defensa del espacio aéreo de soberanía nacional. Además, "será indispensable para cumplir los objetivos de la misión, la coordinación y control táctico proporcionado por la Escuadrilla de Control Aéreo de Sevilla", informan.

En el caso del Ejército de Tierra , la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) II-73 se está desplegando en los alrededores de la Base Aérea de Málaga y el puerto malagueño, y proporcionará defensa antiaérea, complementando la vigilancia del espacio aéreo.

Por parte de la Armada está la fragata “Méndez Núñez” (F-104), su misión es navegar por aguas del mar de Alborán con el cometido de integrarse en el sistema de defensa aérea, aportando capacidades de vigilancia y defensa antiaérea y complementar la cobertura de los Escuadrones de Vigilancia Aérea y de la UDAA desplegada.

Equipada con tecnología de última generación, la unidad naval con base en Ferrol está diseñada para llevar a cabo una amplia variedad de misiones, desde defensa aérea hasta guerra antisubmarina. Su capacidad para integrarse en operaciones conjuntas y con fuerzas aliadas internacionales la convierte en un activo de alto valor para la defensa nacional. Esta fragata cuenta con sistemas de radar y misiles avanzados que le permiten detectar y neutralizar amenazas a largas distancias, garantizando la protección efectiva del espacio aéreo.