La G-Night se celebra este viernes: una tarde de talleres científicos a nivel gallego, también en Ferrol

Una conferencia enmarcada en la G-Night del pasado 2025, celebrada en el centro cívico de Canido Daniel Alexandre

Ya está aquí la Noite Galega das Persoas Investigadoras –G-Night–, una iniciativa organizada por las tres universidades públicas de Galicia, los institutos del CSIC en la Comunidad y otras entidades relacionadas, como el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, localizado en el Campus de Ferrol. Sus instalaciones, y otras del área universitaria local, acogerán este viernes 25, a partir de las 17.00 horas para el público general previamente inscrito, un total de nueve actividades gratuitas de divulgación científica.

El turno matutino está reservado para la visita de los centros educativos, que agotaron las plazas en todas las propuestas. Sin embargo, ‘Luminis-Ciencia: como iluminar o cancro para estudalo’, organizado en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, se llevará a cabo solo por la tarde, entre los soportales y el vestíbulo de la sala Siemens, en el Edificio de Talleres.

En esta edificación también se desarrollarán otras actividades como ‘Conecta o océano: a enerxía do futuro’, sobre renovables marinas, o ‘Do ser humano á máquina: enredando coa enxeñaría mecánica’, una cita en la que se comprobará el funcionamiento tanto del motor de un automóvil como de la extremidad de una persona. La programación se puede consultar al detalle en este enlace, así como formalizar las inscripciones.