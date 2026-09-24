Investigan un posible daño intencionado a los árboles de la calle Poeta Pérez Parallé

Son 16 los ejemplares dañados por la mano humana en Poeta Pérez Parallé Cedida

Mientras una parte de la ciudadanía se indigna cada vez que se corta una especie vegetal en la ciudad, otros ponen todo su esfuerzo en acabar con los árboles que les resultan molestos en su día a día. Este podría ser el motivo que ha llevado a uno o varios individuos a provocar daños en los que están situados a ambos márgenes del tramo más antiguo de la calle Poeta Pérez Parallé, en el barrio de Canido.

En el marco de las obras de accesibilidad y urbanización que se están ejecutando en la zona, el Concello informaba este jueves de que al realizar una inspección en los ejemplares “observáronse que un total de 16 delas presentan unha pequena exsudación no tronco”, trasladaron, ahondando en que la causa está en perforaciones llevadas a cabo por personas.

“É a consecuencia da realización dun pequeno orificio, localizado a uns 80 centímetros de altura, no que, ademais, se introduciu algún produto químico”, aseveró el Consistorio, avanzando que se ha puesto en marcha una investigación sobre el origen de estos daños y se elaborarán los informes técnicos correspondientes “para comprobar o alcance destas perforacións nas árbores”.

Comienzan las obras de accesibilidad de un tramo de la calle Pérez Parallé, en Canido Más información

Los trabajos en la zona comenzaron el pasado martes, en el segmento del vial que discurre entre Insua y Muíño do Vento, siendo la empresa Canarga SL la que asumió las tareas por un importe de 267.784 euros. El proyecto incluye una reorganización del espacio para adaptarlo a las exigencias de movilidad, ampliando aceras, renovando pavimentos e incorporando mobiliario urbano para que la zona no sea únicamente de paso y pueda la ciudadanía disfrutar de ese entorno en el barrio alto de Ferrol.