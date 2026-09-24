El 'Intermares', un aula de adiestramiento en Mauritania

Pruebas de tiro a bordo del buque escuela con base en Ferrol Armada

El buque escuela de cooperación pesquera 'Intermares' ha atracado en las últimas horas en el puerto mauritano de Nuakchot, donde está llevando a cabo tareas de adiestramiento.

Se trata de un conjunto de acciones enmarcadas en las actividades de seguridad cooperativa que acostumbra a llevar a cabo en sus diferentes despliegues.

Uno de los ejercicios llevados a cabo Armada

El Estado Mayor de la Defensa explica que este tipo de operativos constituye una "muestra de la capacidad de España para emplear sus unidades como plataformas de cooperación y formación, contribuyendo a ello por medio de la presencia y transferencia de conocimientos junto al "desarrollo de capacidades de los países socios de África occidental", "fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos de nuestro país con esta región", precisan.