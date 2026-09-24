Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Armada

El 'Intermares', un aula de adiestramiento en Mauritania

El buque escuela toma parte en un amplio programa de formación en el puerto de Nuakchot

Redacción Ferrol
24/09/2026 12:51
6e1ac63f-bc87-4f4b-a429-a20892730756
Pruebas de tiro a bordo del buque escuela con base en Ferrol
Armada
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El buque escuela de cooperación pesquera 'Intermares' ha atracado en las últimas horas en el puerto mauritano de Nuakchot, donde está llevando a cabo tareas de adiestramiento

Se trata de un conjunto de acciones enmarcadas en las actividades de seguridad cooperativa que acostumbra a llevar a cabo en sus diferentes despliegues.

f252c8a0-26d1-44d9-a593-4153f9fa3c4e
Uno de los ejercicios llevados a cabo
Armada

El Estado Mayor de la Defensa explica que este tipo de operativos constituye una "muestra de la capacidad de España para emplear sus unidades como plataformas de cooperación y formación, contribuyendo a ello por medio de la presencia y transferencia de conocimientos junto al "desarrollo de capacidades de los países socios de África occidental", "fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos de nuestro país con esta región", precisan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620