El gobierno local pedirá a la Xunta una investigación sobre los problemas del bus interurbano

Miembros de la plataforma que asistieron al pleno Daniel Alexandre

El pleno acordó este jueves exigirle a la Xunta una investigación urgente “sobre o colapso e as múltiples incidencias” del servicio de transporte interurbano que se han producido en las últimas semanas, así como promover un incremento y la adaptación de los servicios a las demandas de las personas usuarias.

La moción, presentada por los tres grupos de la oposición a instancias de la Plataforma por un transporte público digno, no salió adelante en su integridad. El ejecutivo del PP apoyó la mitad de los puntos –el otro, una investigación propia de esos mismos problemas a través de los dos parámetros que puede controlar la Policía Local: velocidad y capacidad–, pero rechazó respaldar los otros dos puntos que incidían más en el fondo: la suspensión de los pagos a la Xunta establecidos en el convenio del transporte metropolitano, la modificación del contrato y el inicio de las gestiones para crear una empresa municipal o, en su defecto, un servicio complementario “que dean resposta á mobilidade de todo o municipio e a súa área de influencia”.

Aunque no fue la parte del pleno con más debate –ese título se lo volvió a llevar ayer la cuestión económica–, el transporte interurbano sí generó discusión tras la intervención del portavoz de la plataforma, Xaime Acuña, que recordó que desde la pandemia, con el nuevo contrato, las deficiencias “lonxe de ser puntuais, persisten”, y criticó el estado de la “estación fantasma” de autobuses, “onde ao alcalde non se lle ocorre facer unha rolda de prensa como a que fixo polo tren na estación de Betanzos”. “A situación é dunha gravidade máxima”, añadió Acuña, “pois non é normal que viaxen a pé pasaxeiros ou que 500 persoas creen grupos para compartir vehículo entre Ferrol e A Coruña” porque el servicio “é un desastre”. Es el momento, subrayó el portavoz, “das inspeccións e das responsabilidades”.

La oposición abundó en los argumentos de la plataforma. Ángel Mato –PSOE– habló de “retroceso” en la prestación de servicio desde la pandemia e invitó al alcalde a crear un frente común como se hizo con el ferrocarril. Por el BNG, Iván Rivas aseguró que si no ha habido cambios es por el “muro infranqueable do PP” y porque “a prioridade non é prestar un servizo á cidadanía, senón a rendiblidade económica das empresas”. El edil nacionalista cargó contra los populares “por ter a cara de falar de intermodal coa situación que temos coa estación” y por “non querer facer nada” por resolverla. Por su parte, Jorge Suárez –FeC– censuró la doble vara de medir del PP, “que si estivo rápido co tren pero emprega a táctica da avestruz co autobús” y la “realidade” de que “quen manda non é a Xunta, senón Monbus”.

Por el gobierno, la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, compartió parte del argumentario de la oposición, pero apuntó que la saturación del bus es también “consecuencia de que en Ferrol non temos unha alternativa, como pode ser o tren”, posición que la bancada de enfrente rechazó por entender que “se quere desviar a atención” de lo sucedido en las últimas semanas. En todo caso, Pieltain aseguró que se le han trasladado todas estas quejas a la Dirección Xeral de Mobilidade y que, además de reclamarle una mayor frecuencia en las inspecciones del servicio, el propio Concello está realizando una investigación propia. “Estamos encima deles –la Xunta–, como xa fixemos anteriormente reclamando axustes nas liñas para que se adapten ás demandas das persoas usuarias: buses de máis capacidade ou máis reforzos”. Sin embargo, la portavoz del ejecutivo local se opuso a las otras demandas de la moción por considerar que “confunden o transporte urbano co interurbano”.

Las razones del gobierno no convencieron a los miembros de la plataforma, que antes del último turno de réplica y de la votación decidieron abandonar el salón de plenos con gritos de “isto é unha tomadura de pelo” y “Xunta cómplice”.