El Festival Internacional de Entes Animados se acerca a su fin con 10 funciones en siete municipios
Las últimas localizaciones en la comarca de este fin de semana serán Ferrol, Narón, Valdoviño, Fene, Neda y Ares
Este será el último fin de semana del VIII Festival Internacional de Entes Animados, una propuesta en la que los títeres y otros objetos cobran vida. A lo largo de esta edición adquirió especial relevancia el teatro de sombras, una disciplina que exhibirá este viernes 25 al público escolar la compañía brasileña Habib e Valeria, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Las funciones restantes se desarrollarán en otros seis municipios de la zona, como son Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares y también Miño.
Dejando a un lado los espectáculos para centros educativos, que también alcanzarán el CEIP de Pazos Mestre García Niebla, el viernes el público general también podrá disfrutar de las mismas obras, ambas a cargo de proyectos brasileños: en el centro cívico de Doso actuará Heliodora (Fabio Superbi) con ‘Barbacena’, a las 19.00 horas, y a las 20.00 en la AV Santa Eulalia de Limodre se proyectarán las sombras que realizan Habib e Valeria en ‘O burro errante’.
Esta última pieza se llevará a escena el sábado, a las 19.00 en el centro cívico y social de Sedes, una jornada que empezará a las 12.30 horas en la Casa da Cultura de Neda, con el show de Alex Barti. El danés volverá a ser protagonista a las 19.00 horas en el centro cultural Outeiro, de Chanteiro, y el domingo, a las 13.00 en Miño y a las 19.00 en el local social de O Val. Además, en este día de cierre, el brasileño Fabio Superbi volverá a representar ‘Barbacena’, a las 12.30 horas, en el mercado de la Porta do Sol de Valdoviño.