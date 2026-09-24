El Festival Internacional de Entes Animados se acerca a su fin con 10 funciones en siete municipios

En esta edición, Historioscopio (Portugal) actuó en cuatro concellos Jorge Meis

Este será el último fin de semana del VIII Festival Internacional de Entes Animados, una propuesta en la que los títeres y otros objetos cobran vida. A lo largo de esta edición adquirió especial relevancia el teatro de sombras, una disciplina que exhibirá este viernes 25 al público escolar la compañía brasileña Habib e Valeria, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Las funciones restantes se desarrollarán en otros seis municipios de la zona, como son Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares y también Miño.

Dejando a un lado los espectáculos para centros educativos, que también alcanzarán el CEIP de Pazos Mestre García Niebla, el viernes el público general también podrá disfrutar de las mismas obras, ambas a cargo de proyectos brasileños: en el centro cívico de Doso actuará Heliodora (Fabio Superbi) con ‘Barbacena’, a las 19.00 horas, y a las 20.00 en la AV Santa Eulalia de Limodre se proyectarán las sombras que realizan Habib e Valeria en ‘O burro errante’.

Esta última pieza se llevará a escena el sábado, a las 19.00 en el centro cívico y social de Sedes, una jornada que empezará a las 12.30 horas en la Casa da Cultura de Neda, con el show de Alex Barti. El danés volverá a ser protagonista a las 19.00 horas en el centro cultural Outeiro, de Chanteiro, y el domingo, a las 13.00 en Miño y a las 19.00 en el local social de O Val. Además, en este día de cierre, el brasileño Fabio Superbi volverá a representar ‘Barbacena’, a las 12.30 horas, en el mercado de la Porta do Sol de Valdoviño.