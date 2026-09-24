Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Entes Animados

El Festival Internacional de Entes Animados se acerca a su fin con 10 funciones en siete municipios

Las últimas localizaciones en la comarca de este fin de semana serán Ferrol, Narón, Valdoviño, Fene, Neda y Ares

Redacción Ferrol
24/09/2026 05:00
Festival de Entes Animados coa primeira función no colexio de Valón
En esta edición, Historioscopio (Portugal) actuó en cuatro concellos
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Este será el último fin de semana del VIII Festival Internacional de Entes Animados, una propuesta en la que los títeres y otros objetos cobran vida. A lo largo de esta edición adquirió especial relevancia el teatro de sombras, una disciplina que exhibirá este viernes 25 al público escolar la compañía brasileña Habib e Valeria, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Las funciones restantes se desarrollarán en otros seis municipios de la zona, como son Ferrol, Narón, Fene, Neda, Ares y también Miño.

Dejando a un lado los espectáculos para centros educativos, que también alcanzarán el CEIP de Pazos Mestre García Niebla, el viernes el público general también podrá disfrutar de las mismas obras, ambas a cargo de proyectos brasileños: en el centro cívico de Doso actuará Heliodora (Fabio Superbi) con ‘Barbacena’, a las 19.00 horas, y a las 20.00 en la AV Santa Eulalia de Limodre se proyectarán las sombras que realizan Habib e Valeria en ‘O burro errante’.

Esta última pieza se llevará a escena el sábado, a las 19.00 en el centro cívico y social de Sedes, una jornada que empezará a las 12.30 horas en la Casa da Cultura de Neda, con el show de Alex Barti. El danés volverá a ser protagonista a las 19.00 horas en el centro cultural Outeiro, de Chanteiro, y el domingo, a las 13.00 en Miño y a las 19.00 en el local social de O Val. Además, en este día de cierre, el brasileño Fabio Superbi volverá a representar ‘Barbacena’, a las 12.30 horas, en el mercado de la Porta do Sol de Valdoviño.

Sombras de Valeria Guglietti

Sombras y luces de futuro para el Festival Internacional de Entes Animados en Ferrolterra

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620