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Diario de Ferrol

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Ferrol

El despiste de una furgoneta en O Inferniño que pudo ser fatal

Ocurrió este miércoles en la carretera de Castilla, en Ferrol

Redacción Ferrol
24/09/2026 10:22
El vehículo cruzó la mediana y acabó en el carril contrario
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S. S.
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Los bajos de una furgoneta resultaron severamente dañados este miércoles cuando su conductor, por un despiste, atravesó la carretera de Castilla en O Inferniño, colisionando con la mediana que separa ambas direcciones y quedándose en el carril contrario.

Afortunadamente, ninguna persona salió herida del accidente ni el despistado chocó contra otros vehículos a pesar de ser una zona de bastante afluencia del tráfico.

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