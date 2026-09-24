Ferrol
El despiste de una furgoneta en O Inferniño que pudo ser fatal
Ocurrió este miércoles en la carretera de Castilla, en Ferrol
Los bajos de una furgoneta resultaron severamente dañados este miércoles cuando su conductor, por un despiste, atravesó la carretera de Castilla en O Inferniño, colisionando con la mediana que separa ambas direcciones y quedándose en el carril contrario.
Afortunadamente, ninguna persona salió herida del accidente ni el despistado chocó contra otros vehículos a pesar de ser una zona de bastante afluencia del tráfico.