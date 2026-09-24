El despiste de una furgoneta en O Inferniño que pudo ser fatal

El vehículo cruzó la mediana y acabó en el carril contrario S. S.

Los bajos de una furgoneta resultaron severamente dañados este miércoles cuando su conductor, por un despiste, atravesó la carretera de Castilla en O Inferniño, colisionando con la mediana que separa ambas direcciones y quedándose en el carril contrario.

Afortunadamente, ninguna persona salió herida del accidente ni el despistado chocó contra otros vehículos a pesar de ser una zona de bastante afluencia del tráfico.