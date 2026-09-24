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Ferrol

El Concello reordena las terrazas de Real frente al Casino con ocho mesas por establecimiento

La Policía Local marcará el suelo para delimitar el espacio de cada una

Redacción Ferrol
24/09/2026 17:04
terrazas frente al casino
Cada terraza tendrá ocho mesas
Jorge Meis
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La concejala de Urbanismo, Blanca García, ha trasladado este jueves a los propietarios de los tres establecimientos de hostelería de la calle Real en la manzana entre Coruña y Concepción Arenal su propuesta de reordenación, tras las quejas de uno de los afectados por las diferencias en el número de mesas. 

Así, cada uno de los locales podrá instalar ocho mesas, la mitad con cuatro sillas y la otra mitad con dos. Además, tendrán que arrimarse a sus respectivos frentes para generar al otro lado de la calle un espacio de tres metros que permita el paso de vehículos de emergencias, como ambulancias. Por otra parte, entre cada terraza deberá haber una distancia de un metro.

Los propietarios tendrán que presentar ahora en Urbanismo la documentación y la información necesaria para tramitar una nueva licencia. En cuanto se conceda, la Policía Local marcará el suelo para delimitar los espacios. 

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