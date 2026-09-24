El Concello prepara el tradicional viaje a As San Lucas y San Froilán

Es habitual que el día de la reserva de plaza se produzcan colas en las inmediaciones de la agencia de viajes de la calle Tierra AEIG

El área municipal de Política Social en el Ayuntamiento de Ferrol, fiel a su tradición, vuelve a implicarse en la celebración de la festividad de As San Lucas en Mondoñedo y San Froilán en Lugo, ofreciendo a los mayores de la ciudad la posibilidad de viajar y tomar parte en las mismas.

Así, la concejala Rosa Martínez informó ayer de que se volverá a poner a disposición de la población de edad un total de 110 plazas, gratis, para poder disfrutar de estos eventos.

El viaje para vivir el San Froilán se ha fijado para el 10 de octubre, con salida prevista a las 09.00 horas de la parada de autobús de la plaza de Galicia (Correos), con regreso a la ciudad sobre las 20.00 horas. El de Mondoñedo, en cambio, será el 18 de octubre, partiendo a la misma hora y del mismo lugar y con llegada prevista a la ocho de la tarde. Las dos expediciones incluyen la comida en un restaurante de la zona y personal de apoyo durante el trayecto y la visita a la ciudad, así como el pertinente seguro de viaje.

Los viajes, subvencionados por el Ayuntamiento, incluyen la comida y personal de apoyo en el trayecto y la visita

Las personas que quieran participar en la iniciativa deberán tener más de 65 años y formalizar la inscripción en la agencia Viaxes Paco (Terra, 15-19) el próximos lunes 28 de septiembre, entre las 09.30 y las 13.00 horas, y, por la tarde, de 16.00 a 19.00 horas. Como en anteriores ocasiones, el Concello recuerda que las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción, y cada persona sólo podrá apuntarse a uno de los dos viajes ofertados por el área municipal de Política Social.

Las plazas se adjudicarán por estricto orden de inscripción, pudiendo anotarse en solo uno de los dos viajes

Rosa Martínez Beceiro recordó que estos desplazamientos se enmarcan en el programa de dinamización social de su área, buscando en todo momento “realizar actividades que fomenten a participación e inclusión das persoas maiores con obxecto de favorecer un envellecemento saudable. El Concello de Ferrol invierte en sendos viajes 5.000 euros.

La acción suele tener una importante acogida entre la población mayor de Ferrol, llegando a producirse importantes colas el día de la reserva de plaza.