El BNG solicita la integración plena de Asfredro en el Sergas

La unidad terapéutica que Asfredro dirige en O Confurco AEIG

El diputado Mon Fernández defendió este jueves en el Parlamento la integración plena de la Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro) en el Sergas. Se trata de una reivindicación histórica del colectivo que busca poner fin a la “evidente inequidade e desigualdade sanitaria” que sufren las personas usuarias allí atendidas, explica Fernández.

El diputado ferrolano, a través de una proposición no de ley, llevó esta cuestión para su debate en la Comisión de Economía, donde criticó que, “malia as promesas feitas polo ex conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e malia que Asfredro presta un servizo esencial e recibe derivacións directas da sanidade pública, quedou excluida do proceso de intregración das unidades asistenciais de drogodependencias no Sergas, 13 en total, para reforzar a coordinación sanitaria, a atención integral e a continuidade asistencial”.

Para Mon Fernández, “a falta de integración e a xestión externalizada a través dunha asociación, por eficiente e profesional que sexa, xera unha evidente inequidade e desigualdade sanitaria respecto do resto de persoas usuarias do sistema público galego”. El diputado nacionalista también afirmó que “se ben a atención que reciben as persoas atendidas en Asfredro é boa, é de peor calidade”.

Ferrol, en desventaja

Mon Fernández afeó también que “mentres que calquera doente cunha enfermidade crónica recibe atención directa garantida polo Sergas, as persoas con adiccións en Ferrol dependen dunha entidade cuxo financiamento está suxeito á renovación periódica de convenios e, polo tanto, de decisións políticas conxunturais en lugar de estar apoiada por un dereito sanitario plenamente consolidado”. Además, añadió que todo esto constituye “unha espada de damocles” y una situación de “inestabilidade financeira”.