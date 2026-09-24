Denuncia la falta de personal administrativo del servicio médico de Navantia Ferrol

Imagen de archivo de la puesta de quilla de la F-112 Jorge Meis

Un trabajador de Navantia ha remitido un burofax al presidente de la compañía pública, Ricardo Domínguez, en la que le expresa su descontento con la gestión de los recursos humanos en el astillero local, en concreto en lo que tiene que ver con la falta de personal administrativo en el servicio médico de la factoría, por lo que pide el cese del responsable del departamento.

El empleado, con casi 46 años de antigüedad en la empresa, explica que las dos personas que realizaban tareas administrativas en el servicio médico se jubilaron antes del verano y que hasta la fecha no se ha producido el relevo, lo que, “en la práctica”, señala, supone “el cierre del servicio”. Recuerda que “estamos hablando de la gestión de miles de expedientes y de los reconocimientos médicos anuales que se están posponiendo”.

En su carta, el trabajador explica que el hecho de que “se haya estado sin médicos propios, sobre todo de Medicina del Trabajo, ya da una idea de cómo ha sido la gestión hasta ahora”, un problema que se agrava “al haberse roto la cadena por la parte más fácil de subsanar”, la administrativa.

“Con la salud no se juega”, añade el empleado, que reitera su petición de cese de la persona responsable del departamento de Recursos Humanos, puesto que considera que “no se debe formar parte de una empresa con más de 300 años de vida si no se entiende su filosofía”.

Respuesta de la empresa

Por su parte, fuentes de Navantia subrayan que “el servicio médico sigue funcionando”, así como los de seguridad y salud laboral, y que la cobertura de las dos plazas está actualmente en “vías de solución”. Con todo, mientras esto no se produzca, se está dando apoyo desde otras áreas.