Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Colectivo Terra y Artabria denuncian una agresión “fascista” en el barrio ferrolano de A Magdalena

Dos jóvenes fueron asaltados e insultados con frases como "rojos de mierda" o "perroflautas"

Redacción Ferrol
24/09/2026 20:24
Los hechos tuvieron lugar en el barrio de A Magdalena
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Colectivo Terra y el Centro Social Artábria han denunciado públicamente una agresión “fascista” ocurrida en la madrugada del pasado sábado 17 en el barrio de A Magdalena de Ferrol, en la que, explican, dos jóvenes de Pontedeume fueron víctimas de una “cobarde e violenta agresión física por parte dun individuo”.

Los actos, según relatan estas entidades, sucedieron cuando el agresor asaltó a los dos jóvenes gritando “rojos de mierda” y “perroflautas”, por lo que, indican, “deixan claro o carácter ideolóxico e de odio da agresión”.

Como consecuencia de este ataque tuvieron que ser atendidos en centros médicos, contando con el consecuente parte de lesiones y, al parecer, uno de ellos ya presentó la correspondiente denuncia.

Las entidades citadas denuncian que este hecho es el resultado directo “da escalada de violencia e do aumento das agresións fascistas que estamos a sofrer na Galiza e no conxunto do Estado español”.

Por eso, ante “o odio”, reivindican a “solidariedade”, así como el apoyo a estos dos jóvenes, y animan a la sociedad eumesa, ferrolana y gallega a “denunciar estes episodios”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620