Colectivo Terra y Artabria denuncian una agresión “fascista” en el barrio ferrolano de A Magdalena

Los hechos tuvieron lugar en el barrio de A Magdalena Archivo

El Colectivo Terra y el Centro Social Artábria han denunciado públicamente una agresión “fascista” ocurrida en la madrugada del pasado sábado 17 en el barrio de A Magdalena de Ferrol, en la que, explican, dos jóvenes de Pontedeume fueron víctimas de una “cobarde e violenta agresión física por parte dun individuo”.

Los actos, según relatan estas entidades, sucedieron cuando el agresor asaltó a los dos jóvenes gritando “rojos de mierda” y “perroflautas”, por lo que, indican, “deixan claro o carácter ideolóxico e de odio da agresión”.

Como consecuencia de este ataque tuvieron que ser atendidos en centros médicos, contando con el consecuente parte de lesiones y, al parecer, uno de ellos ya presentó la correspondiente denuncia.

Las entidades citadas denuncian que este hecho es el resultado directo “da escalada de violencia e do aumento das agresións fascistas que estamos a sofrer na Galiza e no conxunto do Estado español”.

Por eso, ante “o odio”, reivindican a “solidariedade”, así como el apoyo a estos dos jóvenes, y animan a la sociedad eumesa, ferrolana y gallega a “denunciar estes episodios”.