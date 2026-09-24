Agua de la más alta calidad para la  UCI y el servicio de Diálisis del CHUF

Tanto el área de Diálisis como la UCI se trasladará al nuevo edificio este Daniel Alexandre

La Plataforma de Contratos de la Xunta de Galicia acaba de publicar la formalización de la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua osmotizada que se emplea en el servicio de Diálisis en el Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), por un importe de 500.326 euros.

Desde el Área Sanitaria de Ferrol informan de que ya comenzaron los trabajos y se estima que estarán finalizados a finales del primer trimestre del próximo año 2027. Esta planta situará el pretratamiento en el semisótano -2 y la osmotización de agua ultrapura en el primer piso del nuevo edificio este del Arquitecto Marcide, que se está construyendo en el marco del Plan Director, y, gracias a su doble función, abastecerá tanto la diálisis como a la Unidad de Cuidados Intensivos del complejo, que se ubicarán en las plantas uno y dos del nuevo edificio.

Entre las múltiples mejoras, está la de ofrecer agua “da máis alta calidade ao paciente”, al mismo tiempo que se produce un consumo más eficiente de la misma y una menor generación de residuos. Además, todos los elementos estarán integrados con un sistema central en remoto, lo que permitirá hacer un seguimiento de todos los parámetros a través de una monitorización constante.

Desde el CHUF recuerdan que el Marcide fue el primer hospital de Galicia en incorporar agua ultrapura para Diálisis

Desde el CHUF recuerdan además que la Unidad de Diálisis del Hospital Arquitecto Marcide fue de las “primeiras de toda Galicia” en incorporar agua ultrapura a su sistema de Diálisis. Con esta nueva planta, se ampliará esa calidad con los sistemas de última generación.

Mejoras clave

El alcance de este contrato abarca un sistema completo de producción y distribución de agua osmotizada ultrapura para diálisis según las especificaciones de la norma UNE-EN ESO 23500. Tal y como se recoge en los pliegos, la planta estará compuesta, por lo menos, por pretratamiento. Asimismo, contará con un sistema de doble osmosis para la producción de agua ultrapura consistente en dos equipos de osmosis inversa con esterilización tanto química como por calor.

Esto último es un aspecto “novidoso”, ya que la desinfección por calor genera menos residuos al prescindir de productos químicos, “coa vantaxe ecoloxica que esto leva consigo”. Por otra parte, y como ya se mencionó, contará con dos anillos, al menos, de distribución de agua ultrapura independientes entre sí para la unidad de diálisis y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); un sistema completo de almacenamiento y distribución de solución ácida para dos planteamientos, con sus respectivos anillos, y paneles técnicos en los puestos de la Unidad de Diálisis conectado a tomas de gases, eléctricas, de datos y de fontanería.

Forman parte también del alcance del presente contrato todas las actuaciones necesarias para la instalación completa y puesta en funcionamiento del sistema de tratamiento y distribución del agua osmotizada, “que suporá un salto cualitativo na atención ao paciente”, indican desde el Área Sanitaria de Ferrol.