Tres años sin poder escalar las vías largas de la presa del Eume

Desde el club temen que quienes desconocen la prohibición sufran algún accidente CMF

El Club Montaña Ferrol lamenta que hayan transcurrido ya tres años desde que a los clubes gallegos se les notificase por parte de los gestores del Parque Natural das Fragas do Eume la imposibilidad de escalar las llamadas vías largas de la presa del Eume, una zona en la que los amantes de esta disciplina deportiva practicaban desde hacía ya 45 años. El cierre de este espacio natural a la escalada se sustentaba entonces en la realización de un estudio de floración en las inmediaciones del lugar, concretamente las paredes por las que se realizaban las subidas desde el río hasta la cantera.

Desde el club local se asegura al respecto del referido informe botánico que tienen el conocimiento de que el mismo “ya se ha llevado a cabo”. Sin embargo, lamentan que pese a ser así “seguimos en la misma situación”. Además, añaden que “somos conscientes de que escaladores de otras comunidades y países vienen todos los años de ruta por Galicia y se acercan al Eume, como siempre lo habían hecho, y bajan las escaleras desde la presa al río y escalan las vías, ya que desconocen ese comunicado de la Federación Galega y no hay ningún cartel que informe de ello, a sabiendas, claro está, de que desconocer la ley no exime de su cumplimiento”.

Explican además desde el Club Montaña Ferrol que la vía ‘mestizaje’, ubicada en la pared de la Xesteira, el tramo más frecuentado por aficionados, cuya escalada también está prohibida, presenta importantes deficiencias en su equipamiento, “con algunas chapas ya desaparecidas debido a la corrosión, lo que convierte su ascenso en algo peligroso y desaconsejado, por ello tenemos el deber moral de informarlo, luego vendrá lo del deber legal”, precisan.

El club lamenta que algunas zonas prohibidas, que ya no están debidamente preparadas y con elementos de ayuda en mal estado, son frecuentadas por escaladores que desconocen la prohibición

Por todo ello, desde el Club Montaña Ferrol explican que desde la Federación Galega de Montañismo (FGM) se está tratando de negociar que se pueda volver a escalar de forma legal, como acontecía antes, alguna vía piloto que transcurra limpia de vegetación. Sobre este aspecto, inciden además en que “también habrá que prohibir que las decenas de cabras que andan por estas paredes se coman esa vegetación, de lo contrario, de qué estamos hablando”.

Desde la entidad deportiva se informa que sí se puede escalar en esta zona en los “sectores de fervenza y kamikaze, placa de la araña y los bordillos” y también indican que “no hace falta ninguna autorización ni comunicar de ello a nadie”.

El Club Montaña Ferrol explica en su escrito que confían en que la administración competente “sea reflexiva, saque conclusiones serias y objetivas de ese estudio que han hecho y revisen las placas lisas donde se escala o sus proximidades para ver si hay alguna planta en peligro y que así se le comunique a la Federación Galega de Montañismo” a fin de que en el menor período de tiempo, a poder ser en 2027, “se pueda volver a trepar en el lugar” tal como contempla la propia normativa de usos que alude a que esta práctica es “autorizable” siempre y cuando los estudios indiquen que las actividades de ascenso no supongan un impacto negativo sobre hábitats de interés comunitario”.