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En directo

Reviven los temas de Led Zeppelin en el concierto de Celebration Day en la Urania

La sala ferrolana abre sus puertas al tributo este sábado 26

Redacción Ferrol
23/09/2026 11:19
La banda tributo a Led Zeppelin, Celebration Day, en uno de sus conciertos de este verano
La banda tributo a Led Zeppelin, Celebration Day, en uno de sus conciertos de este verano
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La banda gallego-portuguesa tributo a Led Zeppelin que estrenó la temporada de conciertos en O Bar Queiro, Celebration Day, volverá a subir al norte para tocar, esta vez, en la sala Urania de Ferrol. Su actuación en la ciudad se desarrollará este mismo sábado 26, a partir de las 20.30 horas, y todo fanático del grupo británico que todavía no conozca este proyecto del país vecino tiene una cita ineludible para comprobar el resultado que ha tenido el estudio exhaustivo de esta música legendaria. 

Desde Porto vendrá la formación, que se distingue por reproducir con gran fidelidad los repertorios de Led Zeppelin, que han dejado temas enormes para la historia del rock como ‘Kashmir’ o ‘Immigrant Song’, entre los que se encuentran auténticos himnos incluso para los profanos, como ‘Stairway to Heaven’

Concretamente, al concierto de la Urania vendrán cargados con temas de la gira de 1971 y con nuevo cantante, Litos Santus, el encargado de rendir homenaje a la mítica voz de Robert Plant

Taquillas

Las entradas anticipadas están disponibles al precio reducido de 10 euros, a través de la página web eventspro.ticketrona.com, mientras que al adquirirlas en taquilla costarían 15 euros. 

Celebration Day es la banda tributo a Led Zeppelin que estrenará esta nueva temporada de conciertos 2026/27 en O Bar Queiro

Los temas de Led Zeppelin retoman los conciertos después del verano en O Bar Queiro

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