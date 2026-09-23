Reviven los temas de Led Zeppelin en el concierto de Celebration Day en la Urania

La banda tributo a Led Zeppelin, Celebration Day, en uno de sus conciertos de este verano Cedida

La banda gallego-portuguesa tributo a Led Zeppelin que estrenó la temporada de conciertos en O Bar Queiro, Celebration Day, volverá a subir al norte para tocar, esta vez, en la sala Urania de Ferrol. Su actuación en la ciudad se desarrollará este mismo sábado 26, a partir de las 20.30 horas, y todo fanático del grupo británico que todavía no conozca este proyecto del país vecino tiene una cita ineludible para comprobar el resultado que ha tenido el estudio exhaustivo de esta música legendaria.

Desde Porto vendrá la formación, que se distingue por reproducir con gran fidelidad los repertorios de Led Zeppelin, que han dejado temas enormes para la historia del rock como ‘Kashmir’ o ‘Immigrant Song’, entre los que se encuentran auténticos himnos incluso para los profanos, como ‘Stairway to Heaven’.

Concretamente, al concierto de la Urania vendrán cargados con temas de la gira de 1971 y con nuevo cantante, Litos Santus, el encargado de rendir homenaje a la mítica voz de Robert Plant.

Taquillas

Las entradas anticipadas están disponibles al precio reducido de 10 euros, a través de la página web eventspro.ticketrona.com, mientras que al adquirirlas en taquilla costarían 15 euros.