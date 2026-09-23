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En directo

Músicos de ABBA o David Bowie, en el concierto de Dani Wild en Ferrol

La guitarrista y cantante británica, una de las grandes voces del blues actual, liderará un concierto insólito

Redacción Ferrol
23/09/2026 05:00
Dani Wilde vendrá a la ciudad con Will Wilde, Steve Rushton y Mattew Gest
Dani Wilde vendrá a la ciudad con Will Wilde, Steve Rushton y Mattew Gest
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Ver en directo a músicos que tocaron con leyendas como David Bowie o Abba, integrados en la banda que lidera la que fue reconocida como Mejor Voz en los British Blues Awards, Dani Wilde, es una oportunidad única que se presentará en Ferrol el próximo sábado 3 de octubre. A las 20.30 horas tendrá lugar este concierto en el teatro Jofre, donde ya se pueden adquirir las entradas, así como en la página web de Ataquilla, por un rango de precios aproximado entre los 13 y 16 euros.

La cantante y guitarrista que pone nombre al grupo, con tres números uno en las listas de iTunes Blues, vendrá acompañada del armonicista Will Wilde, su hermano, otra referencia en el género por haber logrado que la armónica compita directamente con la guitarra en el blues rock. De hecho, ese sonido propio y la búsqueda constante de registros le llevó a diseñar un nuevo modelo de este instrumento, las Wilde Tuned, que amplían sus posibilidades y rompen prejuicios sobre su papel en el panorama moderno.

Steve Rushton, multiinstrumentista que destaca en la batería y percusión, además de como compositor y productor de proyección internacional, será otro de los protagonistas de este cuarteto británico. Actuará en la ciudad después de haber trabajado con artistas de la talla de Jeff Beck, Imelda May, Ronnie Spector, Hot Chocolate o Peter Asher (productor de grabaciones especiales de Elton John).

Asimismo, en el teatro Jofre se podrá ver al teclista y pianista Matthew Gest –además de director musical, arreglista y compositor–, que destaca por una trayectoria profesional de más de 20 años en la que también ha dedicado tiempo a la interpretación. A lo largo de este recorrido ha colaborado con grandes nombres de la música más internacional como son los de David Bowie, en la producción original de ‘Lazarus’ en Londres, o de Abba, en ‘Mamma Mia! The Party’. Además, en el mundo del blues ha trabajado con músicos como Joe Louis Walker, Jim Cregan (más conocido por su proyecto conjunto con Rod Stewart), Ronnie Wood (de The Rolling Stones), Dana Gillespie, Joe Bonamassa, Sari Schorr o Kenny ‘Blues Boss’ Wayne.

La líder

Dani Wilde, también compositora, une el blues más clásico con el soul y el rock de raíces, lo que le ha llevado a un crecimiento exponencial desde que debutó con ‘Heal My Blues’ (2008), actuando en los últimos 10 años en cientos de escenarios de los continentes europeo, africano y americano. Entre estos figuran espacios tan icónicos como Time Square (Nueva York), y en algunos compartido con artistas como Jools Holland, Johnny Winter o Journey.

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