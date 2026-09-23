Los tráficos del Puerto consolidan su recuperación, con un 4,4% más

La madera, en primer término, es una de las mercancías más importantes para el puerto Emilio Cortizas

El buen comportamiento de los graneles líquidos, con cerca de un 31% de incremento con respecto al mismo periodo –los dos primeros cuatrimestres– del año pasado, le permiten a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantener sus tráficos de mercancías por encima de las cifras de 2025, en concreto, un 4,4% más, con 4,7 millones de toneladas movidas en sus muelles.

Esa tendencia que alimentan, sobre todo, el gas natural licuado y el fuel oil compensan la caída en el resto de los grandes segmentos de carga, empezando por los graneles sólidos, que siguen sin estabilizarse del todo tras la pérdida del carbón y las incertidumbres sobre Alcoa, y se queda ligeramente por debajo de los líquidos –algo más de 2,06 millones de toneladas–, un hecho que no se producía desde 2023, el ejercicio récord de Reganosa.

Tampoco la mercancía general y los contenedores están mejorando los registros de 2025. La primera pierde cerca de un 10% y apenas rebasa las 600.000 toneladas, mientras que la segunda pierde alrededor de dos tercios de su volumen, con 7.138 por los más de 20.000 del ejercicio anterior. La crisis en Oriente Medio es uno de los factores más determinantes en esta caída.

Con todo, la fortaleza de los graneles líquidos es suficiente para que el organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal siga más que triplicando el crecimiento que experimenta el conjunto del sistema portuario de interés general. Este, tras unos meses en números rojos, muestra signos de mejoría y ya aumenta el número de toneladas movidas en 1,2%. De las 28 autoridades portuarias que lo integran, solo nueve empeoran sus registros en relación con el mismo periodo, de enero a agosto, de 2025: A Coruña, que cae un 1,6%; Avilés, con un 3,1%: Baleares, con medio punto menos; Santa Cruz de Tenerife (1,1%); Vigo (0,5%), Motril (14%), Gijón (-21%) y, sobre todo, algunas de las grandes radas españolas, como la Bahía de Algeciras y Valencia, con pérdidas del 0,2% y del 2,5%, respectivamente.

En lo que respecta al balance de importaciones y exportaciones, la mercancía embarcada con destino a otros puertos, tanto españoles como extranjeros, supone el 26% del total que se mueve en los muelles de Ferrol y San Cibrao, con casi 1,2 millones de toneladas que, en cualquier caso, reflejan un incremento del 6,8% sobre el mismo periodo de 2025.

Las importaciones también suben, pero más: un 8,8%, superando las 3,34 millones. En el caso de las operaciones de descarga se da una mayor estabilidad y afectan tanto a los graneles como a la mercancía general. Por el contrario, en las exportaciones hay fluctuaciones más acentuadas, con un incremento exponencial en los líquidos, pasando de 105.000 toneladas a 405.000, es decir, casi cuadruplicando sus resultados entre enero y agosto, mientras que los sólidos pierden dos tercios de lo que se movió el año pasado, hasta situarse en las 374.000 toneladas. Por su parte, la mercancía general oscila menos, con 402.000 toneladas, es decir, un descenso del 2,3%.