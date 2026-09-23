La visita de exalumnos al Campus de Ferrol triunfa entre el estudiantado actual

Facultade Ciencias Traballo xornada PAT Jorge Meis

La jornada ‘Experiencias do estudantado egresado’ que se celebró ayer en la Facultade de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol puede apuntarse un tanto por el éxito de participación. El alumnado asistió atraído por la oportunidad de acercarse de primera mano a la realidad profesional que les espera una vez completen su formación en el centro.

Desarrollada en el marco del Plan de Acción Titorial –PAT–, la actividad fue conducida por seis exalumnos y exalumnas de la facultad, la mayoría con puestos de trabajo relacionados con la gestión de personas y recursos humanos, consultoría laboral o administración empresarial, aunque también se incluyeron algunos casos en los que continúan su formación y especialización en estos sectores.

Participantes

El encuentro se inauguró con las intervenciones de la vicerrectora del Campus de Ferrol, Igualdade e Responsabilidade Social, Ana Ares; el director del Campus Industrial, Marcos Míguez; el coordinador del grado en Relacións Laborais e Recursos Humanos, José María Rolón, y el coordinador del PAT, el profesor Joaquín Enríquez. La apertura sirvió para destacar la importancia de encuentros como este, que favorecen desde el principio de la etapa universitaria el contacto del estudiantado con el mundo profesional, así como con el tejido empresarial tanto de Ferrolterra como del resto de Galicia.

Los protagonistas fueron la responsable CAE, de Operaciones Administrativas y de RRHH en Armacon, Cristina Castro Barcala; la Experienced Senior en el área de HR & PlayRoll en Deloitte, Andrea Vieites Estraviz; la consultora laboral en el Grupo Atlante, Rebeca Enríquez Allegue; la gestora de personas en Leche Celta, Cynthia García Ramonde; y los graduados en Relacións Laborais e Recursos Humanos José Zar Varela e Iván Montero Barros.

Estos estudiantes de la Facultade de Ciencias do Traballo egresados compartieron sus experiencias profesionales, y también personales, desde la etapa universitaria hasta su entrada en el mercado laboral.

Una vez concluidas las exposiciones, la jornada se cerró con un coloquio que permitió al alumnado formular preguntas para conocer las oportunidades y retos que les esperan cuando terminen su formación en la titulación de grado.