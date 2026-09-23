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Ferrol

La Merced celebra el domingo sus “callos solidarios” para finalizar la fiesta de su titular

Este miércoles culmina el triduo y el jueves saldrá en procesión la Virgen, rodeando la ferrolana plaza de Amboage

Redacción Ferrol
23/09/2026 04:30
Capilla de la Merced entrega medalla de Oro de la cofradía
Entrega de la distinción anual de la Cofradía de la Merced
Jorge Meis
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Como cada 24 de septiembre, la comunidad mercedaria celebra la fiesta de su titular y será este jueves cuando Nuestra Señora de la Merced recorra de nuevo las calles de Ferrol. Pero antes, desde el pasado lunes, se celebra en su capilla el triduo en su honor en el que toma parte la totalidad de la comunidad ligada al colegio y la hermandad. 

Este miércoles y jueves, a las 18.30 horas, se empezará con el rezo del rosario y media hora después comienza la eucaristía. En la jornada de hoy contará, además, con la ceremonia de imposición de las medallas de la Orden Tercera Mercedaria y en la de mañana finalizará con el cortejo, teniendo el acompañamiento musical de Acotaga y el Real Coro Toxos e Froles. A mayores, todos aquellos niños y niñas cuyas familias lo deseen podrán ser presentados ante la Virgen. 

Pasados los cultos religiosos, el domingo 27 de septiembre se celebrará un ágape de confraternización en el comedor del Tirso de Molina desde las 12.30 horas. Como ocurrió en años anteriores, se pondrán a la venta “callos solidarios” que se podrán degustar allí o llevarse en recipientes

Luego, desde las 16.00 horas, habrá bingo social. Todo lo recaudado con esta doble actividad festiva irá destinado a la bolsa de caridad de la Cofradía de la Merced que realiza acciones en favor de las personas vulnerables. 

Cofrade de Honor para el centenario de la capilla mercedaria

Aprovechando la segunda jornada del triduo en honor a su titular, la Cofradía de la Merced nombró ayer a su Cofrade de Honor de este año, una distinción anual que en esta ocasión fue para la capilla mercedaria por celebrar este 2026 su centenario

Fue el 12 de diciembre de 1926 cuando se tuvo lugar su inauguración, trasladando al Santísimo desde el antiguo altar, en las actuales dependencias del colegio, al proyectado por el arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro y los mejores maestros de la época. 

Será ese día cuando la efeméride se conmemore por parte de toda la comunidad ferrolana, rememorando la historia de una pequeña iglesia cuya fachada neogótica forma parte del imaginario colectivo de la ciudad y que atesora, entre otras obras de relevancia, vidrieras diseñadas por el artista y escenógrafo ferrolano Camilo Díaz Valiño

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