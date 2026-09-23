La 'Cristóbal Colón' asiste en la evacuación de un marinero que se sentía indispuesto

El hombre fue trasladado al aeropuerto de Alvedro, donde esperaba una ambulancia Cedida

La fragata 'Cristóbal Colón' (F-105), con base en Ferrol, participó este martes en la evacuación del tripulante de un pesquero que sufrió una indisposición en alta mar. Tal y como detallaron por medio de sus redes sociales tanto la Armada como el servicio de Salvamento Marítimo, el suceso tuvo lugar durante la mañana, en un punto situado a unas 16 millas náuticas (poco menos de 30 kilómetros) al noroeste del cabo Vilano, en el municipio de Camariñas.

Así, tras recibir la solicitud de auxilio por parte del barco, el centro de coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra movilizó hasta el punto al navío castrense, que se encontraba navegando por la zona, así como al helicóptero 'Helimer 204', con base en el aeropuerto de Alvedro. De este modo, los profesionales embarcados en la fragata evacuaron y prestaron una asistencia inicial al marino hasta la llegada de la aeronave, que posteriormente trasladó de vuelta al hombre hasta la terminal coruñesa, donde esperaba una ambulancia.