La ASCM reclama al Concello de Ferrol colectores accesibles

Consideran que todos los dispositivos deben ser accesibles a toda la sociedad Jorge Meis

La Asociación Sociocultural ASCM pide a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Ferrol que apoyen la moción presentada por el PSOE sobre la renovación de los colectores de residuos para que se garantice la accesibilidad de todas las personas.

Para la entidad ferrolana no basta con “sustituir los actuales contenedores y poner algunos accesibles”. Así, añaden que “es necesario que los nuevos modelos puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas y que, además, su ubicación permita un acceso adecuado, sin obstáculos, desniveles o barreras que dificulten su utilización”, afirman.

Solicitan que los nuevos modelos planteados puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas

Aseguran que tener en cuenta estas demandas “representa una oportunidad para avanzar hacia un Ferrol más accesible” y recuerdan a su vez que “la accesibilidad universal es un derecho y una obligación que debe incorporarse a las actuaciones de las administraciones públicas”.

La ASCM considera que es “especialmente significativo” que esta petición “coincida con la reciente aprobación en el Congreso de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia”, algo que, entienden, “refuerza el reconocimiento de nuevos derechos y sitúa la accesibilidad universal y la autonomía personal como elementos fundamentales”.

Por todo ello, la entidad pide a todos los grupos municipales “que apoyen la moción” en tanto que los colectores de residuos “forman parte de nuestra vida cotidiana y también deben formar parte de una ciudad accesible para todas las personas”. Además, manifiestan que la accesibilidad “debe estar presente desde el momento en que se planifica una actuación”.