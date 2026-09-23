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Ferrol

Finalizadas las labores de conservación y poda en varios árboles del parque de A Valenta

Dos ejemplares secos de pino y roble rojo tuvieron que ser apeados

Redacción Ferrol
23/09/2026 18:10
Operario del servicio municipal realizando labores de saneamiento de las copas
Operario del servicio municipal realizando labores de saneamiento de las copas
Cedida
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El servicio de conservación de zonas verdes del Concello de Ferrol concluyó recientemente las labores de poda y mantenimiento de varios ejemplares arbóreos del parque de A Valenta, en el barrio de San Pablo. De ello dio cuenta este miércoles el concejal de Obras, José Tomé, que detalló que las actuaciones fueron solicitadas por la propia Asociación de Vecinos, que insistió en su necesidad “tras anos sen acometerse”.

Así, tras realizar una inspección inicial, los profesionales determinaron que era imperativo realizar labores de poda en diversas unidades de pino insigne (Pinus radiata) y de eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) de cara a sanearlos y evitar riesgos para los residentes de la zona. De este modo, se retiraron las ramas que sobresalían sobre un lateral y que afectaban a una parcela anexa, además de realizar trabajos de limpieza de ramaje seco en la copa de estos ejemplares.

De igual forma, también se cortaron varios tallos de pinos afectados por resinosis, además de apear dos unidades de esta especie y de roble rojo (Quercus rubra) al estar secos y ser necesaria su retirada. Así, Tomé López incidió en que parte de las labores de este servicio se realizan en base a las demandas vecinales de cara a mejorar la seguridad de los barrios.

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