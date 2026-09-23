El servicio de socorrismo de Ferrol realizó 615 asistencias sanitarias y 46 rescates

El 22,6% de las intervenciones médicas fueron por picaduras de escarapote Jorge Meis

El servicio municipal de socorrismo de Ferrol realizó durante la pasada campaña veraniega –entre el 15 de junio y el 11 de septiembre– un total de 615 asistencias sanitarias y 46 rescates acuáticos. Así lo señaló este miércoles el gobierno local, detallando que, en el primero de los casos, el 22,6% de estas actuaciones, es decir 139, fueron por picaduras de escarapotes, mientras que 93 fueron por mordeduras de insectos y 33 por traumatismos de diversa índole.

En cuanto a las intervenciones de salvamento en el mar, diez –casi una de cada cinco– tuvieron lugar en el arenal de Caranza, que encabeza el listado seguido de Covas y Doniños, con ocho asistencias cada uno; Ponzos y Santa Comba, con cinco; San Xurxo, con cuatro rescates; Esmelle con tres y, finalmente, Penencia y A Graña, donde se registraron dos actuaciones. A este respecto, la concejala responsable del área de Seguridade, Pamen Pieltain, señaló que estas cifras “evidencian a necesidade de contar cun servizo especializado”, poniendo en valor “a labor fundamental” de estos profesionales en las playas ferrolanas.

“Non se trata únicamente de actuar cando se produce unha emerxencia, senón tamén de realizar unha importante tarefa de vixiancia e prevención que contribúe a que veciños e visitantes poidan gozar dos areais con maiores garantías de seguridade”, aseguró. Por último, la edila insistió en la importancia de la prevención y la responsabilidad individual de cara a evitar accidentes.