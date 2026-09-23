El patrullero ‘Serviola’ participa en un ejercicio internacional en aguas del Mediterráneo

El 'Serviola' durante su escala en Mahón, previa a incorporarse al ejercicio internacional

El patrullero con base en Ferrol ‘Serviola’ (P-71) ha realizado una escala logística en el puerto de Mahón en su travesía de incorporación al ejercicio internacional ‘Sea border’, que se desarrolla en aguas del sur de Europa y el norte de África.

Las maniobras en cuestión se centran en la iniciativa ‘5+5 de Defensa’. Se trata de una serie de acciones pensadas para estrechar lazos y fortalecer la cooperación internacional, la seguridad marítima y el control entre fronteras, tal y como se informó desde el ministerio que dirige Margarita Robles.

Diez países toman parte en este adiestramiento internacional que se subdividirá en dos flancos: la Ribera Norte, integrada por España, Francia, Italia, Portugal y Malta, y la Ribera Sur, en la que están integrados países del Magreb como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania.

Al tiempo que se mejora la interoperabilidad de las flotas de las Marinas implicadas, lo que se pretende con estos ejercicios es realizar simulaciones ante posibles amenazas compartidas, vigilando líneas fronterizas y controlando el tráfico marítimo ilegal.

El ‘Serviola’ cuenta para esta misión con una dotación de medio centenar de personas, mandadas por el capitán de corbeta Juan González-Aller Cornago, que asumió la dirección del patrullero en una ceremonia que tuvo lugar en julio. El buque, que forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) acostumbra a tomar parte en operaciones de vigilancia marítima y en acciones de lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y otras actividades que pudieran ser delictivas.