El patrullero ‘Serviola’ participa en un ejercicio internacional en aguas del Mediterráneo
El buque hizo una parada logística en el puerto de Mahón, en Menorca, en su tránsito hacia su nuevo destino
El patrullero con base en Ferrol ‘Serviola’ (P-71) ha realizado una escala logística en el puerto de Mahón en su travesía de incorporación al ejercicio internacional ‘Sea border’, que se desarrolla en aguas del sur de Europa y el norte de África.
Las maniobras en cuestión se centran en la iniciativa ‘5+5 de Defensa’. Se trata de una serie de acciones pensadas para estrechar lazos y fortalecer la cooperación internacional, la seguridad marítima y el control entre fronteras, tal y como se informó desde el ministerio que dirige Margarita Robles.
Diez países toman parte en este adiestramiento internacional que se subdividirá en dos flancos: la Ribera Norte, integrada por España, Francia, Italia, Portugal y Malta, y la Ribera Sur, en la que están integrados países del Magreb como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania.
Al tiempo que se mejora la interoperabilidad de las flotas de las Marinas implicadas, lo que se pretende con estos ejercicios es realizar simulaciones ante posibles amenazas compartidas, vigilando líneas fronterizas y controlando el tráfico marítimo ilegal.
El ‘Serviola’ cuenta para esta misión con una dotación de medio centenar de personas, mandadas por el capitán de corbeta Juan González-Aller Cornago, que asumió la dirección del patrullero en una ceremonia que tuvo lugar en julio. El buque, que forma parte de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) acostumbra a tomar parte en operaciones de vigilancia marítima y en acciones de lucha contra la inmigración ilegal, el narcotráfico y otras actividades que pudieran ser delictivas.