El derribo del muro colindante con la Puerta del Dique, en marcha

Los trabajos comenzaron a primera hora de la tarde Daniel Alexandre

A primera hora de la tarde de este miércoles comenzaron las palas a derribar la parte del muro perpendicular a la Puerta del Dique, hasta la garita que da a la plaza de Galicia, el último tramo del cierre del Arsenal por Irmandiños que quedaba por iniciarse.

El Concello informa de que esta intervención durará toda la semana que viene, si bien a lo largo de los últimos días ya se hicieron los preparativos, como la retirada de las albardillas que coronan la muralla y que, como en el tramo ya casi finalizado entre la puerta de Enfermería, en el medio de Irmandiños, y la plaza de Galicia, se emplearán para asentar la reja que permitirá la visión del interior del recinto militar.

Al igual que sucedió con otros puntos del trazado del muro, la intervención en esta parte ha requerido de la coordinación con el Arsenal, que en los últimos meses ha impulsado diferentes actuaciones en su interior para que ‘Abrir Ferrol al mar’ tenga el alcance deseado en términos de visibilidad. En ese sentido, uno de los proyectos que llevaron a cabo en los últimos meses es la demolición de la estafeta, una edificación que estaba adosada a esta parte del muro. Este contrato permitió liberar el terreno no solo para mejorar la visión del interior, sino también para crear un aparcamiento de uso del personal militar.

Por otra parte, la Armada también ha intervenido en el propio Dique de la Campana, con la realización de trabajos de adecentamiento, retirando elementos y construcciones prescindibles, aunque siempre con la perspectiva de que es una infraestructura en uso, y con el cambio de la iluminación, no solo para mejorar la experiencia del ciudadano desde el exterior, sino también en términos de eficiencia para los operarios de la que fue la mayor obra de ingeniería hidráulica del siglo XIX en España.

Por otro lado, cabe destacar el arreglo del propio reloj de la Puerta del Dique –también el del Parque–, que llevaba ya mucho tiempo –desde 2018– sin el mantenimiento necesario que hacía posible su funcionamiento.