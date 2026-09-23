El Concello da luz verde al Plan de seguridade para la recuperación del lavadero de Esmelle

Los trabajos concluirán entre finales de 2026 y principios de 2027 Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión del pasado lunes, dio luz verde al Plan de seguridade e saúde del proyecto de rehabilitación del lavadero de Esmelle, una actuación enmarcada en el objetivo municipal de recuperación del patrimonio etnográfico. Se trata, de este modo, del último trámite administrativo que restaba de cara a iniciar las obras, que, como se recordará, fueron adjudicadas el 4 de agosto –y formalizadas dos semanas más tarde– a la empresa Meraki por un importe de 52.998 euros –impuestos incluidos–.

Así, teniendo en cuenta que la intervención cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, se espera que las obras finalicen entre los últimos compases de 2026 y los primeros de 2027. Entre otros trabajos, la intervención contempla la retirada de la cubierta de teja actual, severamente deteriorada, así como de la estructura de madera sobre la que se asienta. Tras demoler los pilares de hormigón y restaurar el vaso y su entorno, se instalará un nuevo tejado de materiales más adecuados.

Asimismo, desde el Concello se recordaron las otras actuaciones similares realizadas a lo largo del municipio, concretamente en Covas, en San Xurxo y en Serantes, todas ellas acometidas en el marco de un taller dual de empleo.